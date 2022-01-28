Команда Шора завершила освещение ещё одного села

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Во время зимних праздников на улицах села Миток Оргеевского района загорелись огни. Это после того, как долгие годы село находилось в темноте. Около трех тысяч местных жителей говорят, что они очень рады, что теперь будут безопасно ходить ночью по улице. Жители села Миток также гордятся тем, что их населенный пункт с каждым годом все больше развивается.

«Я бывал во многих странах, и когда говорил, где живу, когда показывал видео в интернете с Оргеевом, все люди удивлялись и не верили, что я живу в таком прекрасном районе, который с каждым днем становится все краше, благодаря Илану Шору. То, что у нас есть свет на улицах, означает, что село живет», – сказал житель села Миток.

«Сейчас не проблема сходить принести ведро воды из колодца либо сбегать в магазин. Везде светло. А до недавнего времени спотыкались в темноте», – отметила местная жительница.

По словам примара села Миток Алексея Кожокаря, Оргеевский районный совет выделил 1,2 млн. леев на уличное освещение в этом населенном пункте.

«Уличное освещение было одним из самых настойчивых требований местных жителей. Свет был проведен на всех электростолбах, было установлено более 600 светодиодных ламп. В настоящее время у нас освещено 27 километров дороги», – заявил примар села Миток.

Председатель Оргеевского района Дину Цуркану отметил, что команда Партии «ШОР» сделает все возможное, чтобы село Миток и другие населенные пункты вблизи муниципия Оргеев постоянно развивались, как город Оргеев.

«Сердце Оргеева бьется и в Митоке. Село Миток рано или поздно станет частью муниципия Оргеев. Поэтому для оргеевцев должно быть престижно жить в Митоке, Пеливане или Чишме. Села вблизи муниципия Оргеев будут обеспечены теми же условиями, что и в настоящее время в Оргееве. Все дороги, не только центральные, будут заасфальтированы, освещены, будет курсировать общественный транспорт. Мы будем работать вместе, и мы обязательно добьемся успеха!», – заявил Дину Цуркану.

В этом контексте примар муниципия Оргеев Павел Вережану заявил, что село Миток будет составной частью всех проектов, которые будут реализованы в Оргееве командой Илана Шора.

«На днях я возвращался с севера страны, вы себе не представляете, какой прекрасный вид открывается на главной трассе, соединяющей север с центром страны. Это большая разница въехать в хорошо освещенный район. Все села видны как на ладони. Проект уличного освещения был одним из первых, реализованных в Оргееве командой Илана Шора до создания Партии «ШОР». Мы гордимся тем, что у нас есть способности и возможности, необходимые для создания всего этого и использования государственных денег надлежащим образом. Все проекты в Оргееве будут распространяться как на Оргеевский район, так и на всю страну», – отметил примар Павел Вережану.

В то же время примар коммуны Пятра Раду Бушилэ сказал, что проект по уличному освещению очень важен для команды Партии «ШОР» и он близок к завершению.

«За проектом уличного освещения стоит человек с большим сердцем, необыкновенный человек Илан Шор. Если сесть в самолет и полететь над Оргеевом, то видно, что почти все населенные пункты района освещены, а фон черный, так как в других населенных пунктах темно. Это один из проектов, который позволяет нам с гордостью смотреть в глаза людям и не стыдиться того, что мы делаем для них», – сказал Раду Бушилэ.

В мероприятии по открытию уличного освещения в селе Миток участвовала и депутат Марина Таубер, которая заверила, что команда Партии «ШОР» продолжит прилагать усилия для развития сел и городов нашей страны

«Благодарю вас за поддержку и слова поощрения, которые вы говорили нам в нужные моменты. На протяжении многих лет нас били, нас будут бить, но мы идем вперед, и, несмотря ни на что, Илан Шор и его команда делают гораздо больше, чем все партии, вместе взятые, за последние 30 лет. Я горжусь тем, что я здесь, и что нам удалось осветить село Миток. Мы недавно дали это обещание и мы его выполнили. Мы всегда будем рядом с вами, и, безусловно, продолжим реализовывать хорошие проекты», – уточнила Марина Таубер.

В то же время вице-председатель Партии «ШОР» Серджиу Сырбу отметил следующее

«Спасибо за поддержку, которую вы оказываете местной публичной администрации, команде Партии «ШОР» и Илану Шору, который изо всех сил старается выполнять все свои обещания. А его планы очень и очень велики».

В свою очередь, председатель Партии «ШОР» Илан Шор заявил, что гордится тем, что его команде удалось успешно реализовать еще один важный проект, который приносит людям комфорт и, самое главное, безопасность.

«Этот проект, как и другие реализованные нами, является еще одним доказательством того, что мы выполняем свои обещания. Мы очень рады вашим словам благодарности и признательности. Но знайте, что на самом деле это мы благодарны Вам за то, что вы поверили нам и одобряете наши планы, которые, признаем, велики. Знайте, что мы вас не разочаруем и продолжим работать для вас и для всех прекрасных людей Молдовы», – передал свое послание Илан Шор жителям села Миток.

Проект по уличному освещению был запущен по инициативе бывшего примара Оргеева, нынешнего председателя Партии «ШОР» Илана Шора в 2015 году. Сначала свет появился на улицах Оргеева. С тех пор и до настоящего времени кроме муниципия Оргеев было освещено более 70 населенных пунктов Оргеевского района.

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