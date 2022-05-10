Команда Партии «ШОР» открыла ещё одну дорогу – в селе Похорничень Оргеевского района

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Очередное обещание, выполненное командой Партии «ШОР». Ещё одна центральная дорога в селе Похорничень Оргеевского района была отремонтирована и сдана в эксплуатацию. По словам лидера Партии «ШОР» Илана Шора, а также местных и районных властей, речь идёт о маленьком, но очень важном проекте, который даёт населённому пункту, расположенному рядом с оргеевским муниципием, прекрасное будущее.

Местные жители очень рады, что эта дорога наконец была отремонтирована, поскольку раньше она им доставляла большие неудобства.

«Мы очень благодарны, очень чисто. До сих пор эта дорога была очень разбитой и грязной. Дети пачкались по дороге в школу. Мы рады, что хотя бы на старости лет у нас появилась хорошая дорога», – сказала пенсионерка. «До недавних пор здесь ужас что творилось. Мы благодарим господина примара за его усердие. Я не знаю, есть ли еще где-то такой примар, который вкладывает столько души в то, что делает. Если ему не хватает чего-то, чтобы решить проблему, починить стул, например, он его из дому принесет, он делает все, что нужно, для людей. Председатель района Дину Цуркану часто приезжает в населенный пункт. Так работают люди, поддерживающие Илана Шора – демонстрируют преданность людям», – отметила жительница села Похорничень.

Дети тоже радуются, поскольку благодаря хорошей дороге они могут кататься на роликах, велосипедах и самокатах.

«Очень хорошо, что мне больше не придется ездить на велосипеде по камням и бояться упасть», – порадовалась девочка.

Ремонт дороги обошелся местному и районному бюджету чуть более миллиона леев. Примар села Похорничень Янек Коробчук сказал, что приложит все усилия для строительства и других дорог в этом населенном пункте.

«Решение о ремонте этой дороги было принято, потому что дома на этой улице подключены к системе газоснабжения и водоснабжения. Протяженность дороги – почти 1600 квадратных метров, было отлито два слоя асфальта, и она будет прочной. В добрый час и как можно больше асфальтированных дорог! Три года, как я стал примаром, мы каждый год асфальтируем по одному участку дороги», – отметил Янек Коробчук.

В свою очередь председатель Оргеевского района Дину Цуркану подчеркнул, что у села Похорничень, которое находится в непосредственной близости от муниципия Оргеев, прекрасное будущее.

«Я надеюсь, что открытие этой дороги в День Св. Георгия Победоносца, – добрый знак и принесет нам успех и в других проектах. Я очень рад, что внес свой вклад в этот проект, и уверяю вас, что добрые дела только начинаются для села Похорничень», – добавил Дину Цуркану.

В этом контексте лидер Партии «ШОР» Илан Шор заявил, что он и его команда всегда стремились к нормальности во всем, к современной общественной инфраструктуре в населенных пунктах страны, стремились дать селам и малым населенным пунктам шанс на развитие. Поэтому уже многие годы он осуществляет инвестиции в жизненно важные для людей проекты.

«Команда Партии «ШОР» с первого дня взялась за восстановление инфраструктуры в селах Молдовы. Я хочу, чтобы люди жили и наслаждались хорошим качеством жизни. И я это сделаю, чего бы мне это ни стоило. Я очень рад, что команде Партии «ШОР» удалось восстановить центральную дорогу села Похорничень Оргеевского района. Это маленький, но очень важный проект, потому что это начало восстановления этого замечательного населенного пункта. Мы шаг за шагом будем восстанавливать и возрождать нашу страну», – заверил Илан Шор.

В селе Похорничень Оргеевского района проживает более 1100 человек. Это первый населенный пункт, где команда Партии «ШОР» установила уличное освещение. Также в этом селе команда Илана Шора построила игровую площадку. В то же время в прошлом году детский сад в Похорничень был полностью освещен. Стоимость проекта составила около 130 тысяч леев.

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