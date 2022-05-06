Команда Партии «ШОР» Оргеевского района продолжает инвестировать в дорожную инфраструктуру

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Сюрприз по случаю пасхальных праздников для жителей села Похорничень Оргеевского района. Команда Партии «ШОР» дала старт ремонтным работам на одной из главных дорог населенного пункта, которая десятилетиями находилась в плачевном состоянии. Лидер Партии «ШОР» Илан Шор и представители его формирования утверждают, что инвестиции в дорожную инфраструктуру, а также в развитие сельских населенных пунктов является приоритетом. И это для того, чтобы дать им перспективу и убедить тех, кто уехал за границу, вернуться домой.

Местные жители говорят, что десятилетиями ждали ремонта этой дороги.

«Нам было очень трудно ходить по этой дороге. И взрослые, и дети испытывали трудности, когда шли в школу или детский сад», – сказала жительница села Похорничень. «С детства я ходила по грязи по этой дороге и все надеялась, что какой-нибудь примар ее отремонтирует, но никто ничего не делал. А с помощью Илана Шора мы теперь ходим по асфальту», – добавила пенсионерка. «Раньше эта была жуткая дорога. Рядом с моими воротами была яма, во время дождя там собиралась вода, которая переливалась во двор. Было невозможно ходить по дороге. Я так мучилась с детства. Мы благодарим всех, кто отремонтировал эту дорогу! А особенно благодарим г-на Илана Шора и примара, которые стараются для села», – отметила другая пенсионерка из Похорничень.

По словам примара села Похорничень Янека Коробчука, отремонтированная дорога качественная и долговечная.

«Выражаем благодарность Оргеевскому районному совету за поддержку. В местном бюджете у нас не было достаточно денег на ремонт дорог. Мы выделили 630 тыс. леев, а из районного бюджета было выделено около 400 тыс. леев. Наше село заасфальтировано на 30%. Три года подряд мы ремонтируем по одному участку дороги. В этом году нам удалось отремонтировать более длинную дорогу. Мы надеемся, что в ближайшие годы у нас будут хорошие дороги по всему селу», – уточнил примар Янек Коробчук.

В этом контексте председатель Оргеевского районного совета Дину Цуркану подтвердил, что развитие всех населенных пунктов Оргеевского района и не только является приоритетом.

«Мы рады и гордимся тем, что удалось реализовать еще один масштабный проект в Похорничень, одном из самых перспективных населенных пунктов Оргеевского района. Создание достойных условий жизни в сельских населенных пунктах является приоритетом», – отметил Дину Цуркану.

Недавно представители Партии «ШОР» представили Стратегию развития Оргеевского района на 2022–2027 гг., предусматривающую модернизацию 14 населенных пунктов в год. А точнее, будут ремонтироваться учебные заведения, центры семейных врачей, дома культуры, обустроены зеленые насаждения и т.д. Лидер Партии «ШОР» Илан Шор заверил, что через каких-то пару лет Оргеевский район станет районом мечты.

«Села Молдовы обезлюдели не только потому, что в них нет более высокооплачиваемой работы, но и потому, что многие из них лишены безопасности, нормальных условий в школах и детских садах, доступа к воде, канализации и асфальтированным дорогам. Я и моя команда, однако, хотим, чтобы нормальная ситуация была во всем, чтобы была современная общественная инфраструктура и чтобы все граждане были дома. Вот почему в течение многих лет мы инвестировали в проекты, жизненно важные для людей. Мы хотим дать селам и малым населенным пунктам шанс на развитие. Мы должны понимать, что если все населенные пункты будут процветать, мы все выиграем от этого. Я говорил и снова повторяю, что всего через несколько лет Оргеевский район станет районом мечты. С верой и надеждой мы изменим ситуацию к лучшему по всей стране», – с таким месседжем выступил Илан Шор.

Почти 80% дорог в городе Оргееве, в том числе все главные улицы, были отремонтированы. Также были благоустроены многие дворы. Что касается Оргеевского района, команда Илана Шора построила ряд инфраструктурных проектов. Самый крупный проект с момента распада СССР – это дорога Суслень – Жора де Мижлок протяженностью около 10 километров.

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