Команда Партии «ШОР» дала старт полной реконструкции Оргеевского района

0

Все населенные пункты Оргеевского района или по 12–14 в год будут полностью реконструированы в течение следующих пяти лет. Об этом заявил лидер Партии «ШОР» Илан Шор, а также представители его формирования, руководство Оргеевского районного совета и муниципия Оргеев на пресс-конференции, в ходе которой была представлена Стратегия развития Оргеевского района на 2022–2027 гг. под названием «Район Оргеев – район мечты». Подобная программа является премьерой для Республики Молдова.

Согласно Стратегии устойчивого развития Оргеевского района, команда Партии «ШОР» намерена в 2022 году модернизировать следующие населенные пункты: Зориле, Окница-Цэрань, Инкулец, Булэешть, Мырзешть, Мырзач, Морозень, Брянова, Гетлова, Хулбоака, Норочень, Биешть, Чихорень и Ходороджя. К 2027 году будут развиты все населенные пункты района.

Почетный примар муниципия Оргеев и Оргеевского района, лидер Партии «ШОР» Илан Шор заявил, что запуск Программы «Район Оргеев – район мечты» является историческим моментом и премьерой для Республики Молдова. Ее цель – убедить уехавших в свое время молдаван вернуться домой.

«В 2015 году, взяв на себя управление района Оргеев, я дал слово, что изменю жизнь этого города к лучшему и построю в Молдове маленький Монако. Многие смеялись. Но сегодня Оргеев – это символ Молдовы. Сегодня об Оргееве знает практически весь мир. Сегодня мы дали старт тотальной реконструкции всего района, запустив Программу “Район Оргеев – район мечты”, которая является премьерой для Республики Молдова. Согласно программе, ежегодно до 14 населенных пунктов будут капитально отремонтированы. В каждом селе, в каждой коммуне будут отремонтированы дороги, обустроены скверы, парки, модернизированы учебные заведения. Цель этого проекта – убедить уехавших в свое время людей вернуться домой. А чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно в своих родных местах, мы обязаны создать для них достойные условия жизни. Самая большая ценность нашей страны – это люди. Путь Молдовы – путь комфорта и процветания. Давайте построим настоящую Европу у себя дома!», – с таким призывом выступил Илан Шор.

В свою очередь депутат Партии «ШОР» Марина Таубер отметила, что изменения к лучшему запущены и им дан старт в Оргееве.

«Благодаря вашему мужеству и тому, что вы протянули руку помощи Илану Шору, город Оргеев и Оргеевский район стали европейскими населенными пунктами. Здесь мы продемонстрировали всей стране, что все возможно, если есть желание, политическая воля и эффективное управление. Независимо от того, что происходит в стране и регионе, мы продолжаем работать и выполнять свои обязательства. Мы и в дальнейшем будем демонстрировать конкретные дела, будем улучшать условия жизни для всех граждан. Мы не теряем надежду на завтрашний день, как это происходит с другими», – заявила Марина Таубер.

Также экс-вице-примар Оргеева и депутат от Партии «ШОР» Регина Апостолова уточнила, что в настоящее время в стране более 70 партий, но ни одна из них не преобразовала ни одного района, как это сделала партия Илана Шора.

«Илан Шор – это тот человек, который сделал возможной доставку в этом году Благодатного огня из Иерусалима в Кишинев. Пусть этот Святой Свет хранится в наших душах круглый год, и в добрый час всем проектам, которые мы собираемся реализовать!», – отметила Апостолова.

В то же время председатель Оргеевского района Дину Цуркану сказал, что, в отличие от других населенных пунктов, команда Оргеевского района обладает видением и желанием изменить ситуацию к лучшему, а публичные деньги не воруются, а вкладываются в людей.

«Несмотря на нынешние условия, в которых мы находимся, остается место и для работы, и для развития. Муниципий Оргеев является эталоном, на который мы равняемся. В течение 6 лет муниципий Оргеев и Оргеевский район развиваются устойчиво. Во всех селах района есть социальные магазины, уличное освещение, игровые площадки, чего нет в других районах. К сожалению, нынешняя власть не предлагает никаких моделей развития Республики Молдова. Поэтому в результате дебатов, консультаций, обсуждений с людьми их потребностей мы вместе с Иланом Шором приняли решение в период 2022–2027 гг. оказывать помощь всем 74 населенным пунктам Оргеевского района. Каждый год мы будем инвестировать в 12–14 населенных пунктов из государственных денег, из пожертвований бизнесменов, которые захотят помогать. Мы понимаем, что ожидания людей высоки, но в ситуации, в которой мы находимся, когда цены выросли в несколько раз, когда бюджетные ресурсы ограничены, в отсутствие поддержки со стороны центрального бюджета, мы обязуемся делать все, что будет в наших силах», – заверил Дину Цуркану.

«Я поздравляю своих коллег – примаров, которые начинают интересный путь развития. Уверяю всех примаров, что у нас мечты сбываются», – заявил примар Оргеева Павел Вережану.

В этом контексте генеральный секретарь Оргеевской территориальной организации Партии «ШОР» Анастасия Светлициная отметила следующее:

«С 2015 года мы являемся примером для всей страны. На город Оргеев и Оргеевский район смотрят с завистью. Бог благословил нас и послал нам Илана Шора, чтобы сделать нашу жизнь прекраснее. Сегодня в основу развития Оргеевского района заложен еще один кирпич, мы пишем новую страницу в истории нашего населенного пункта. Бог нам в помощь!», – сказала Анастасия Светлициная.

С 2015 года и до настоящего времени, в течение которого муниципием Оргеев и Оргеевским районом управляет команда Илана Шора, Оргеев стал населенным пунктом с самым высоким уровнем развития в Республике Молдова. Бюджет муниципия был увеличен в несколько раз. 80% дорог в городе Оргееве, в том числе все главные артерии, были отремонтированы. Сейчас ведутся работы по строительству второстепенных дорог. Также город Оргеев был полностью освещен, модернизированы школы, детские сады, центры семейных врачей, построены игровые площадки, благоустроены парки и дворы. В то же время в Оргееве был построен OrheiLand, крупнейший парк развлечений в Республике Молдова, а также во всем регионе.

На районном уровне команда Партии «ШОР» провела полное освещение почти во всех 74 населенных пунктах и построила игровые площадки в каждом селе и каждой коммуне Оргеевского района. Кроме этого, команда Илана Шора построила дорогу Суслень – Жора де Мижлок протяженностью почти 10 километров, что является крупнейшим инфраструктурным проектом с момента распада СССР.

Источник