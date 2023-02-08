Команда молдавских спасателей прибыла в Турцию

0

Этим утром спасательный отряд ГИЧС пересёк границу Турции, где молдавских спасателей встретили представители Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Далее спасатели направились в провинцию Хатай на границе с Сирией. По данным турецких властей, этот регион – один из наиболее пострадавших от землетрясения.

По прибытии спасатели организуют два рабочих сектора. В первом развернут полевой лагерь, а участники второго будет заниматься поиском раненых и погибших.

Напомним, отряд ГИЧС – 55 спасателей, 12 единиц спецтехники и 2 поисковые собаки – отправился в Турцию вечером 6 февраля. Молдавские спасатели будут работать в пострадавшем от землетрясения районе не менее 7 дней.

По последним данным, число погибших в Турции выросло до 7108, раненых – 40910. Устранять последствия на местах помогают спасатели из 70 стран.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.