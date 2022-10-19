Команда из Молдовы завоевала золото на Всемирной олимпиаде по робототехнике

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Молдавская команда завоевала золотую медаль на Всемирной олимпиаде по робототехнике “FIRST Global Challenge”, проходившей в Женеве с 12 по 16 октября.

В команду входили пять студентов, увлечённых наукой, технологиями, инженерией и математикой: Кристиан Брагаренко, Санда Бостан, Николае Цуркану, Владимир Кордуняну и Михай Ешану. Молодые люди продемонстрировали на конкурсе оригинальный проект и убедили жюри в том, что они – настоящие инженеры будущего.

“FIRST Global Challenge” — олимпиада по робототехнике, в которой принимают участие более 180 команд со всего мира. Мероприятие направлено на популяризацию областей STEM (наука, технологии, инженерия и математика), пишет moldpres.md.

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