Команда из Молдовы завоевала золото на Всемирной олимпиаде по робототехнике

Команда из Молдовы завоевала золото на Всемирной олимпиаде по робототехнике

Молдавская команда завоевала золотую медаль на Всемирной олимпиаде по робототехнике “FIRST Global Challenge”, проходившей в Женеве с 12 по 16 октября.

В команду входили пять студентов, увлечённых наукой, технологиями, инженерией и математикой: Кристиан Брагаренко, Санда Бостан, Николае Цуркану, Владимир Кордуняну и Михай Ешану. Молодые люди продемонстрировали на конкурсе оригинальный проект и убедили жюри в том, что они – настоящие инженеры будущего.

“FIRST Global Challenge” — олимпиада по робототехнике, в которой принимают участие более 180 команд со всего мира. Мероприятие направлено на популяризацию областей STEM (наука, технологии, инженерия и математика), пишет moldpres.md.

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