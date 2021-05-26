Колониальная сеть

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О крайней опасности, надвигающейся на Республику Молдова

Ещё в 2016 году сеть Сороса учредила для М. Санду собственную партию – ПДС (PAS). Цель – превратить страну в колонию и военный плацдарм, а граждан – в батраков на западных плантациях и в пушечное мясо.

Связанные одним фондом

Учредительный съезд партии «Действие и солидарность» состоялся 15 мая 2016 года. Её председателем была избрана М. Санду – бывший член сената фонда «Сорос-Молдова» (2009–2010 гг.). Вице-председателями стали: С. Мустяцэ, директор НПО Национальная ассоциация молодых историков (ANTIM), входящей в сеть Сороса, проходил стажировки в 2001, 2002, 2005 годах в Будапештском центрально-европейском университете, учредителем которого является

Дж. Сорос, и Л. Николаеску-Онофрей – бывший замминистра в бытность Санду министром образования (2012–2015 гг.), директор по вопросам образования фонда «Сорос-Молдова» в

1996 –1998 гг., председатель НПО PRO-Didactica. Генсеком был избран И. Гросу – один из ключевых активистов сети Сороса, учредитель множества НПО, член админсовета Центра юридических ресурсов Молдовы (CRJM), директор проектов в НПО CAER (Центр анализа и оценки реформ).

В состав Национального постоянного бюро вошли:

Д. Терзи-Барбэрошие (2016–2017 гг.) работала в фонде «Сорос-Молдова», отмечена несколькими стипендиями Фонда Сороса за особые достижения. Руководила НПО CPD. Она – супруга директора Института общественных политик (IPP) А. Барбэрошие. Входит в сенат Центра независимой журналистики (CJI), где членами состоят В. Соловьёв (Newsmaker) и лютый борец с российскими СМИ П. Маковей (API);

Н. Рошка, юрист и профессор университета, в 2005–2006 гг.– член комиссии по лицензированию Союза адвокатов Молдовы (Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova);

В. Пысларюк, доктор истории и доцент;

В. Браниште, руководитель отдела USMF «Николае Тестемицану»;

Д. Перчун – координатор проектов, проводимых при поддержке Фонда Сороса. Речь – о проекте E-transformare при Министерстве образования, когда М. Санду его возглавляла. Также он руководил проектами в НПО CAER.

После последнего съезда партии С. Мустяцэ покинул руководство. Вице-председателями ПДС, помимо Л. Николаеску-Онофрей, стали известные представители сети Сороса С. Литвиненко, М. Попшой, Д. Перчун, Р. Мариан, Ю. Кантаражиу (работала в Expert-Grup, в Национальном экологическом центре), О. Стамате (была директором НПО AGER. В 2007–2010 гг. работала в Фонде Сороса директором программ).

Но самое страшное в деятельности этой сети из хорошо оплачиваемых наёмников – это настрой на войну. Грузия в 2008-м, Украина – в 2014–2021 гг., Армения в 2021-м и неудавшийся майдан в Беларуси в 2020-м. Запад накидывает свою колониальную сеть на эти государства для создания военного плацдарма против России. Но воевать они хотят нашими руками.

2019 год: вхождение соросят в парламент

После парламентских выборов в феврале 2019 года блок ACUM распался на две фракции – ПДС и ППДП. 2/3 фракции составляли соросята, многие из которых продолжали получать гонорары от фондов Сороса, Аденауэра, ЕФД и НФД. Цифры доходов мы взяли из деклараций. На деле – надо умножать в несколько раз.

Фракция ПДС имела следующий состав:

И. Гросу – председатель фракции, представитель Центра юридических ресурсов Молдовы. В 2017 году получил от фонда Аденауэра 200 000 леев, в 2018-м – 68 602,60 лея. Всего Гросу заработал 441 087 леев из внешних источников. Это официально.

Д. Перчун – вице-председатель фракции, активист НПО CAER (бенефициар фонда EED) и Civitta Moldova. В 2017 году получил из Civitta Moldova 155 641 лей, в 2018-м – 246 254 лея. Всего – 401 895 леев.

Р. Мариан – секретарь фракции, специалист по связям с общественностью в НПО Expert-Grup (2013–2016 гг.). В 2018 году получил 8953 лея от Fortius, в 2019-м – 9558 леев. Итого – 18 511 леев.

Д. Алайба – депутат, председатель Центра политик и реформ (CPR). В 2018-м получил от фонда Аденауэра 4482 лея, в 2019-м – 195 118 леев. Фонд Сороса заплатил ему 29 136 леев в 2018-м, Центр политики и реформ – 323 637 леев (2018 г.), Oxford Policy Management – 58 680 леев. Итого заработал 611 053 лея.

С. Литвиненко – депутат, юрист в НПО Fortius. В 2017-м получил из Fortius 150 123 лея, в 2018-м – 53 542, в 2019-м – 9680 леев. Но ему платил и фонд Аденауэра: в 2017-м – 60 034 лея, в 2018-м – 68 602 лея. Всего 341 981 лей.

О. Нантой – депутат, директор программ в Институте общественных политик (IPP), эксперт в IPRE. Оба этих НПО финансируются Фондом Сороса. В 2017-м получил от IPP 260 524 лея, в 2018-м – 180 563 лея. За два года – 441 087 леев.

М. Попшой был аналитиком в фонде Jamestown, членом Ассоциации внешней политики (APE), финансируемой Фондом Сороса. В 2017 г. получил от фонда Сороса 2234 лея, в 2018-м – 166 919 леев от фонда Аденауэра и 4951 от Института общественных политик. В 2019-м – 4000 леев от фонда Эберта и ещё 52 509 – от Ассоциации по внешней политике. Всего – 230 613 леев.

В. Пысларюк – депутат, НПО Fortius. В 2017 г. получил от Fortius 191 032 лея, в 2018-м – 9758, в 2019-м – 10 029 леев. В 2017 г. фонд Эберта дал ему 1907 леев. Итого – 212 726 леев.

Д. Герман является серьёзным лоббистом феминизма и прав ЛГБТ, яростно продвигая Стамбульскую Конвенцию. В 2018 году получила от Fortius 67 500 леев.

П. Фрунзе получил от НПО Fortius в 2019 году 7329.90 лея.

В. Рошка проходила курсы и участвовала в различных акциях НПО Fortius.

Л. Карп – депутат, председатель Федерации водного поло Молдовы.

В. Боля.

Г. Сажин.

В парламенте десятого созыва как минимум 10 депутатов получали гранты и выплаты от частных зарубежных фондов. В 2017–2019 годах эти граждане получили 2 601 298,5 лея. В 2017-м – 1 019 588 леев; в 2018-м – 1 293 486,6 лея; в 2019 году – 288 223,9 лея.

Безусловно, есть подозрения, что все депутаты ПДС получают тайное финансирование за свою, по сути, подрывную деятельность от фондов Сороса и Аденауэра. Более того, эти суммы в разы больше представленных и скрываются от общественности. Весь вопрос в том, за что эти фонды платят депутатам и должностным лицам…

Правительство Сороса

Правительство М. Санду управляло Республикой Молдова в период с 8 июня по 14 ноября 2019 года. Оно пало после вынесенного вотума недоверия 12 ноября 2019 года фракциями ПСРМ и ДПМ. Фактически 4/5 правительства были назначенцами М. Санду и ПДС. Большая часть из них являлись представителями международных финансовых структур и НПО. В этот состав кабмина ПСРМ выдвинула от себя двух кандидатов – на должность министра обороны и одного министра без портфеля, от ППДП был один представитель. Остальные 9 кресел взяла М. Санду:

А. Нэстасе – вице-премьер-министр, министр внутренних дел, лидер ППДП.

В. Шова – вице-премьер-министр по реинтеграции (министр без портфеля, ПСРМ). Позже стало известно, что В. Шова – член Института стратегических инициатив (IPIS), председателем которого является В. Кульминский (советник Санду в 2019 году).

О. Стамате – министр юстиции (ПДС), НПО AGER.

Н. Попеску – министр иностранных дел (ПДС), директор программы Europa Extinsă в Европейском совете по международным отношениям. До 2018 года – старший аналитик Института исследований безопасности ЕС.

Д. Минку – министр сельского хозяйства. Руководит НПО Центр развития и управления (Centrul de Dezvoltare şi Management), сотрудничала с Всемирным банком, МВФ.

Л. Николаеску-Онофрей – министр образования (ПДС) – PRO Didactica.

А. Немеренко – министр здравоохранения (ПДС) – консультант во Всемирной организации здравоохранения, участница программ Фонда Сороса.

Н. Гаврилица – министр финансов (ПДС), работала в Oxford Policy Management – международной консалтинговой фирме в Великобритании.

П. Войку – министр обороны (ПСРМ), советник президента Игоря Додона, начальник Инспектората полиции г. Бендеры.

В. Брынзан – министр экономики (ПДС), с 2001 по 2007 год занимал должность директора глобальной инвестиционной группы MERILL LYNCH (Нью-Йорк). С 2007 по 2014 год являлся основным партнёром NOV CAPITAL, LLC, инвестиционного фонда с частным капиталом (Нью-Йорк–Лондон). В период с 2014 по 2016 год был главным партнёром LOGOS ADVISORS, LLC, частной инвестиционной компании в Майами.

Из 11 назначенных министров 5 были НПОшниками, 3 – представителями международных организаций, 7 – представителями сети Сороса.

Также все советники премьер-министра М. Санду были представителями сети Сорос –NED-EED. Предположительно, все они получали зарплаты от зарубежных фондов.

К. Бужор – официальный пресс-секретарь ПДС. Представитель НПО Fortius, спонсируемый Фондом Сороса. Это НПО тайно финансировало выборы Санду в 2016 году, используется как инструмент для оплаты депутатов ПДС.

А. Мижа – руководитель проекта в AO «Ассоциация развития информационных технологий EDUCAT», член НПО Fortius, спонсируемый Фондом Сороса. Секретарь молодёжной организации PAS Youth.

В. Кульминский окончил Центральноевропейский университет в Будапеште, аффилированный с Соросом, эксперт Ассоциации по внешней политике (APE), основатель IPRE (2015 г.), финансируемый Соросом. Советник М. Санду.

В. Роша (Букэтару) – исполнительный директор Ассоциации внешней политики, финансируемой Фондом Сороса.

П. Греку – юрисконсульт Центра правовых ресурсов, финансируемого Фондом Сороса.

В. Бурунсус – эксперт в области экономики, публикуется в Expert-Grup, финансируемой Фондом Сороса.

Война у ворот

Как видим, уже в 2019 году сеть Сороса мощно проникла в парламент и в правительство. Они также быстро проникли в ЦИК, Генпрокуратуру, Нацио-нальное агентство по неподкупности, СИБ, Высший совет магистратуры. Сотни консультантов, экспертов, рабочих групп, коллегий были полностью под контролем этой сети. Вне влияния оставалась только администрация президента и некоторые министерства. Поэтому было принято решение отстранить И. Додона от власти любой ценой.

Такие же события происходят на Украине, в Армении, Грузии, Румынии, где представители фондов Сороса, Аденауэра, Европейского фонда за демократию, Национального фонда за демократию проникли глубоко во все структуры власти и проводят интересы транснациональной олигархии. Это продажа земли иностранцам, приватизация за гроши стратегической госсобственности, закрытие школ, больниц, принятие законов о правах ЛГБТ, сексуальное воспитание в школах, атака на церковь, законы о ювенальной юстиции (с прицелом на отнятие детей из семьи, что уже происходит), радикальный феминизм.

Но самое страшное в деятельности этой сети из хорошо оплачиваемых наёмников – это настрой на войну. Грузия в 2008-м, Украина в 2014–2021 гг., Армения в 2021-м и неудавшийся майдан в Беларуси в 2020-м. Запад накидывает свою колониальную сеть на эти государства для создания военного плацдарма против России. Но воевать они хотят нашими руками. Ничего личного. Просто бизнес. Вот почему граждане должны осознать крайнюю опасность, которая надвигается на страну.

Богдан Цырдя,

политолог