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Коллективу Антикоррупционной прокуратуры представили нового руководителя – Веронику Драгэлин, которая сегодня приступает к работе. На мероприятии присутствовали президент страны Майя Санду и министр юстиции Серджиу Литвиненко.

По словам министра юстиции, процесс выбора главы Антикоррупционной прокуратуры был сложным и проводился по новым правилам, согласованным с рядом партнёров по развитию.

– Я ценю тот факт, что госпожа Драгэлин оставила успешную карьеру в Соединенных Штатах Америки и решила поддержать развитие Республики Молдова, полностью участвуя в борьбе с коррупцией. Если мы будем эффективно бороться с коррупцией, то будут созданы условия для устойчивого развития. Уверен, что её опыт работы в качестве федерального прокурора США поможет ей достичь поставленных целей. Серьёзная структурная реформа сделает Антикоррупционную прокуратуру сильным и устойчивым учреждением, вне зависимости от политических изменений в стране, – считает Литвиненко.

Вероника Драгэлин выиграла конкурс на должность главы Антикоррупционной прокуратуры 7 июня. Она работала прокурором США в течение пяти с половиной лет и имеет степень доктора юридических наук, сообщает moldpres.md.

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