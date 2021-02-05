“Коллекционеру” незаконного оружия грозит уголовная ответственность

“Коллекционеру” незаконного оружия грозит уголовная ответственность

О том, что муж хранит у себя дома боеприпасы, сотрудникам милиции рассказала его супруга.

У 37-летнего мужчины изъяли запрещённые предметы. В арсенале были выстрелы для подствольного гранатомёта, два ножа кустарного производства и магазин от ПМ с патронами, сообщает novostipmr.com.

Тираспольчанин рассказал правоохранителям, что является коллекционером. Однако никаких разрешительных документов у него не оказалось.

Разбирательство продолжается.

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