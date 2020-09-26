Вандал изрезал шины почти 30 автомобилей

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Утро многих автолюбителей, проживающих в микрорайоне Красные казармы в Тирасполе, было омрачено – колёса их припаркованных машин были изрезаны.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, первое заявление о происшествии поступило от мужчины, проживающего в многоквартирном доме на улице Космонавтов. Злоумышленники повредили покрышки его Ford Mondeo.

На данный момент в милиции зарегистрировано порядка 30 заявлений от граждан, проживающих на разных улицах микрорайона. На месте происшествия работали оперативники, дознаватели и эксперты. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются свидетели, проверяется оперативная информация, проводятся иные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников.

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