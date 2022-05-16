Количество участников Марша Победы в Кишинёве впечатлило Игоря Гросу

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В рамках передачи на общественном телеканале спикер признал, что число участников Марша Победы в Кишинёве в этом году было существенным.



– Хотя число участников мероприятий было существенным, был порядок, всё прошло цивилизованно, спокойно, – сказал Гросу, отметив, что это прежде всего заслуга полиции.

Ранее мы писали, что в Марше Победы в Кишинёве 9 мая приняли участие порядка 30 тысяч граждан.

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