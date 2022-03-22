Количество поступивших в парламент петиций увеличилось

0

В прошлом году было зарегистрировано 5 125 обращений к руководству парламента. По сравнению с 2020 годом их число увеличилось на 12,5%.

Почти 88% петиций и устных заявлений поступили от частных лиц. Большинство обращений касаются предполагаемых нарушений прав на свободный доступ к правосудию, на медицинское обслуживание, на социальную защиту или на частную собственность, передает moldpres.md.

Заявители также сообщали о проблемах с развитием инфраструктуры или сельского хозяйства. Через петиции граждане также вносят предложения по изменению законодательства и проведению парламентского контроля.

Согласно законодательству, обращения, адресованные законодательному органу, рассматриваются постоянными комиссиями и подразделениями секретариата.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.