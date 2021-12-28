Количество платежей с банковскими картами в Молдове практически удвоилось

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В течение третьего квартала текущего года количество карт, находящихся в обращении, выросло на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А количество безналичных платежей, осуществленных с карточками, выпущенными в стране, увеличилось на 43,3%.

По данным Национального банка Молдовы, в конце третьего квартала число платежных карт, выпущенных в Республике Молдова в обращении, составило 2,31 млн. В соответствии с техническим решением, бесконтактные карты составили 99,9% от количества новых карт, выпущенных в течение отчетного квартала, и 90,5% от общей доли карт в обращении. Из общего количества карт в обращении, принадлежащих физическим лицам, 53,7% принадлежат женщинам. Самыми многочисленными активными картами являются социальные карты – 79%, передаёт ipn.md.

В третьем квартале текущего года с карточками, выпущенными в Республике Молдова, было произведено в общей сложности 7,2 млн. операций и сняты денежные средства на сумму 17,7 млрд. леев, в то время как количество безналичных платежей составило 26,2 млн. операций, на сумму 8,3 млрд. леев.

В течение 2020 года операции, осуществляемые за рубежом с платежными картами, выпущенными в Республике Молдова, значительно снизились, на что сильно повлияли ограничения при пересечении границ в связи с пандемией. В 2021 году тренд операций восстановился, увеличившись в третьем квартале на 61,4% с точки зрения количества, и на 56,5% с точки зрения стоимости.

Общая сумма мошенничества с использованием платежных карт, выпущенных в Республике Молдова, составила в отчетном квартале 3,2 млн. леев.

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