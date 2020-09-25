Количество киосков в столичных парках сократится

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Все ларьки из парков Кишинёва эвакуируют 31 октября. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан.

Он уточнил, что последующие места расположения киосков будут определены на аукционах, а лицензия будет выдаваться экономическим агентам сроком на 5 лет. По словам градоначальника, новые точки расположения ларьков будет утверждать Муниципальный совет Кишинёва.

Примар также добавил, пишет moldpres.md, что накануне завершился новый раунд публичных дебатов по Регламенту об осуществлении торговли в Кишинёве и Регламенту об организации конкурсов на получение права заключения договора на размещение торговой единицы на территории столицы.

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