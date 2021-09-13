Количество карточных платежей в Молдове увеличилось на 55%

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В течение второго квартала текущего года показатели платежей по банковским картам сохранили тенденцию к росту, а количество карт, находящихся в обращении, увеличилось на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время, количество безналичных платежей, осуществленных с карточками, выпущенными в Республике Молдова, увеличилось на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Национального банка Молдовы, 87,3% от стоимости кредитных передач были инициированы в электронном виде посредством автоматизированных систем дистанционного обслуживания (SADD), что отражает степень оцифровки платежных услуг в Молдове. Прямой дебет остается менее используемым инструментом на территории Республики Молдова. В конце второго квартала текущего года этот инструмент был использован 21,6 тыс. плательщиками. Прямой дебет на территории страны используется только физическими лицами в большинстве случаев для оплаты коммунальных услуг, передаёт ipn.md.

Автоматизированные системы дистанционного обслуживания становятся все более популярными среди пользователей. Таким образом, было отмечено увеличение числа владельцев SADD в конце II квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности, из-за увеличения числа пользователей мобильных платежей. Число активных держателей отметило тенденцию к увеличению на 21,3%, по сравнению со вторым кварталом 2020 года в результате увеличения необходимости использования автоматизированных систем дистанционного обслуживания для осуществления платежей, особенно в контексте эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID-19.

В период с 1 апреля по 30 июня 2021 года автоматизированная система межбанковских платежей работала в соответствии с обычным режимом, обработав 3,4 млн платежей на сумму 280,2 млрд леев.

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