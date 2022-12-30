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Количество йода в поваренной соли будет увеличено. При изготовлении хлебобулочных изделий, а также других изделий для организации питания в общеобразовательных учреждениях, медико-санитарных учреждениях, частях Национальной армии, пенитенциарных учреждениях, центрах размещения, общественно-реабилитационных учреждениях и приютах будет использоваться только йодированная поваренная соль.

Как сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья, таким образом будут усилены меры по предупреждению дефицита йода среди населения, согласно изменениям, внесенным в постановление правительства № 596/2011.

Так, для достаточного поступления йода с пищей его количество увеличено в соли, предназначенной для продажи или использования в пищевой промышленности. В одном килограмме соли должно будет содержаться от 25 до 40 мг йода. Недостаточное потребление йода связано с рядом патологий, таких как неврологические и эндокринные нарушения.

Еще одно положение заключается в разрешении переупаковки йодированной соли предприятиями пищевой промышленности с соблюдением четко установленных условий поддержания концентрации йода.

Кроме того, принято решение, что при изготовлении хлебобулочных изделий, а также других изделий для организации питания в общеобразовательных учреждениях, медико-санитарных учреждениях, частях Национальной армии, пенитенциарных учреждениях, центрах размещения, реабилитационных учреждениях и приютах, будет использоваться только йодированная поваренная соль.

При этом в целях сокращения потребления соли принято решение, что с 1 июня 2023 года в 100 граммах продукта должно содержаться не более 1,5 граммов соли.

Национальное агентство общественного здоровья и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будут осуществлять надзор за продажей йодированной поваренной соли, следить за соблюдением установленных концентраций йода в поваренной соли, размещаемой на рынке, в том числе на уровне предприятий, осуществляющих переупаковку, а также обеспечивать мониторинг и оценку потребления йодированной соли различными категориями потребителей, в том числе в рамках исследований, передает moldpres.md.

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