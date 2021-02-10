Количество COVID-случаев в мире за неделю уменьшилось на 17%

Количество COVID-случаев в мире за неделю уменьшилось на 17%
За прошлую неделю количество новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19) в мире уменьшилось на 17%. Снижение наблюдается уже четвертую неделю подряд. 

В общем на прошлой неделе в мире было выявлено более 3,1 миллионов новых случаев, что на 17% меньше, чем в предыдущую неделю, и является самым низким показателем по количеству новых случаев с последней недели октября прошлого года. Также за прошлую неделю в мире было зафиксировано 88 тысяч смертей от коронавируса, что на 10% меньше чем в предыдущую неделю. Смертность в мире от COVID-19 падает вторую неделю подряд, пишет ukrinform.ru.
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