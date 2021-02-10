Количество COVID-случаев в мире за неделю уменьшилось на 17%

0

За прошлую неделю количество новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19) в мире уменьшилось на 17%. Снижение наблюдается уже четвертую неделю подряд.

В общем на прошлой неделе в мире было выявлено более 3,1 миллионов новых случаев, что на 17% меньше, чем в предыдущую неделю, и является самым низким показателем по количеству новых случаев с последней недели октября прошлого года. Также за прошлую неделю в мире было зафиксировано 88 тысяч смертей от коронавируса, что на 10% меньше чем в предыдущую неделю. Смертность в мире от COVID-19 падает вторую неделю подряд, пишет ukrinform.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.