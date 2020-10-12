Количество бенефициаров программы “Первый дом” продолжает расти

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Приобретено уже 5 079 единиц жилья.

По данным Минфина, из общего числа бенефициаров 3 494 – семьи, а 1 585 – неженатые молодые люди. Средний возраст новосёлов – 31 год. 752 человека получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы “Первый дом-2”, 1 932 – в рамках программы “Первый дом-3”, 469 – “Первый дом-4” и 4 – “Первый дом-5”.

Средняя площадь приобретённой жилплощади, пишет moldpres.md, составляет 60 квадратных метров, а средняя стоимость – 598,72 тыс. леев. 4 664 единицы – это квартиры, остальные – частные дома.

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