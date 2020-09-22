Кольцевая дорога, освобождение центра и развитие периферии: предложения московских экспертов для Кишинева

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Члены рабочей группы московской ассоциации Master’s Plan, помогающей примарии в разработке Плана обустройства территории и Генерального градостроительного плана муниципия Кишинев, представили график, который будет учитываться при составлении этих двух документов.

Эксперты предлагают провести работу в два этапа. На первом, до 20 октября текущего года, предлагается разработать техническое обоснование Плана обустройства территории, а до 20 января 2021 года – Концепцию регионального плана «Стратегия устойчивого социально-экономического и пространственного развития».

Для разработки двух документов, Плана обустройства территории и Генерального градостроительного плана, эксперты изучат такие задачи, как: строительство кольцевой дороги и дополнительных путей сообщения между секторами столицы, вынос Северного автовокзала за границы города, вынос административного центра на пересечение улицы Албишоара и улицы Михай Витязул, связь центра города и курортных зон (Вадул-луй-Водэ, Ватра), развитие зон возле аэропорта Кишинева и города Сынжера, ужесточение требований к строительным компаниям в муниципии и другое.

– Фактически, это было первое заседание группы экспертов и группы по надзору, на котором состоялась хорошая беседа. Важно то, что в группу по надзору входят муниципальные советники от всех фракций, представители подразделений примарии и гражданского общества, которые будут следить за выполнением двух проектов, – заметил Чебан.

Кроме того, на протяжении всего процесса будут проводиться общественные консультации на различных уровнях с жителями города и специалистами в различных сферах – бизнес, научное сообщество, ассоциативный сектор. Они уже начались.

– Мы хотим, чтобы каждый участвовал в этом процессе планирования. Мы хотим построить развитый и благоустроенный город. Благодарю коллег из Российской Федерации и Бухареста за предоставленную экспертную помощь, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

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