Кого сейчас вакцинируют в Молдове: уточнения от Минздрава

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31 марта кампания по вакцинации была расширена. В Молдове от коронавируса уже начали прививать граждан, включённых во второй этап, согласно Национальному плану иммунизации от COVID-19. Так, кроме врачей, прививки могут получить люди старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть сопутствующие болезни и у которых в случае заражения коронавирусом могут развиться тяжёлые формы, вплоть до летального исхода.

Списки лиц, подлежащих вакцинации, составляют семейные врачи – в зависимости от доступности доз вакцины. Важно: приоритет отдаётся гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом сосудов, гипертонией, хроническими бронхолёгочными заболеваниями, хроническими цереброваскулярными заболеваниями, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, ожирением, имеющим тяжёлый иммунодефицит или злокачественные образования, а также людям старше 60 лет.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Молдове началась 2 марта. По состоянию на вечер вторника были привиты 51574 человека.

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