Когда жизнь ничему не учит: лишённый прав водитель снова попался пьяным за рулём

Когда жизнь ничему не учит: лишённый прав водитель снова попался пьяным за рулём

В Бендерах остановили автомобиль Rover. От мужчины, который сидел за рулём, разило спиртным. Водительское удостоверение он представить не смог, пояснив, что забыл документ дома.

Личность владельца авто проверили по базе данных. Выяснилось, что летом его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение. Тогда суд лишил 39-летнего жителя села Кременчуг права управления на 17 месяцев.

На этот раз мужчине грозит ответственность уголовная. Обстоятельства инцидента выясняются.

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