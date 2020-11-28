Когда в Кишинёве начнётся продажа новогодних ёлок

Когда в Кишинёве начнётся продажа новогодних ёлок

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 15 декабря по 7 января во всех секторах столицы будут обустроены места для продажи новогодних хвойных деревьев. 

Претуры секторов будут устанавливать точки и условия продажи ёлок, а также выдавать разрешения. Экономические агенты будут обязаны обеспечить соблюдение мер по контролю и борьбе с COVID-19.

Напомним, что в этом году Агентство “Moldsilva” выставит на продажу около 50 тыс. ёлок. Администрация рассматривает возможность снижения примерно на 20% цен на деревья.

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