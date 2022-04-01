Когда Молдова вступит в ЕС? Санду: Не думаю, что кто-то знает ответ на этот вопрос (ВИДЕО)

Когда Молдова вступит в ЕС? Санду: Не думаю, что кто-то знает ответ на этот вопрос (ВИДЕО)

“Не думаю, что кто-то знает ответ на этот вопрос”. Так Майя Санду прокомментировала просьбу назвать “оптимистичные” сроки вступления Молдовы в ЕС. Заявление было сделано в рамках интервью “Свободной Европе”. 

– Ситуация быстро меняется, решение зависит от стран-членов, от того, насколько быстро европейские институты отреагируют на нашу заявку. Это зависит и от нас, и мы продолжим работать с каждой страной-членом ЕС, – сказала она. 

Ранее глава делегации ЕС в Молдове заявил, что послаблений для РМ в процессе вступления в Евросоюз не будет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md