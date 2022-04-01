Когда Молдова вступит в ЕС? Санду: Не думаю, что кто-то знает ответ на этот вопрос (ВИДЕО)

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“Не думаю, что кто-то знает ответ на этот вопрос”. Так Майя Санду прокомментировала просьбу назвать “оптимистичные” сроки вступления Молдовы в ЕС. Заявление было сделано в рамках интервью “Свободной Европе”.

– Ситуация быстро меняется, решение зависит от стран-членов, от того, насколько быстро европейские институты отреагируют на нашу заявку. Это зависит и от нас, и мы продолжим работать с каждой страной-членом ЕС, – сказала она.

Ранее глава делегации ЕС в Молдове заявил, что послаблений для РМ в процессе вступления в Евросоюз не будет.

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