Когда кишинёвским потребителям установят индивидуальные теплосчётчики?

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Достаточно прохладный октябрь и неопределённое будущее с поставками газа в Молдову из-за истекшего контракта с «Газпромом» заставили «Термоэлектрику» оттянуть сроки подачи тепла всем потребителям. Но как только в домах стало тепло, вернулись высокие температуры и на улице. Отключить тепло нет возможности, поэтому люди открывают окна и вынужденно обогревают улицу.

Как быть в таких ситуациях, учитывая, что тарифы растут всё выше и выше?

Мнение Тулбуре

Многие шутили по поводу призыва главы АО «Молдовагаз» экономить природный газ, но здесь совсем не до шуток. Со 2 ноября (а добрая часть потребителей в октябре) весь Кишинёв был подключён к централизованной системе отопления, к теплу, как говорят. Понятно, что по иронии судьбы на второй день температура воздуха на улице поднялась до +20 по Цельсию. Таким образом, +20oC в квартирах и +20oC на улице. И что мы делаем? Открываем окна и из своего собственного кармана обогреваем вселенную, потому что в доме невыносимо жарко.

Почему мы обогреваем вселенную? Да потому что не можем отключить центральную систему отопления. Для того чтобы отключить или регулировать объём поставки теплоносителя, нужны приборы учёта тепла и соответственно их установка в каждой квартире жилой многоэтажки, как есть у каждого, проживающего в частном доме. Это к тому же позволит избегать скандалов и конфликтов с соседями: кто-то желает сбавить температуру, а кто-то – нет.

Поэтому возникла необходимость в проведении реформ в «Термоэлектрике». Такие реформы, которые в конечном итоге приведут к модернизации системы и к установке этих индивидуальных счётчиков. Чтобы каждый решал самостоятельно, когда и как обогревать свою квартиру. Такая система действует в странах, где люди считают деньги, а цена на газ ниже той, по которой покупаем его мы. Возможно ли такое? Над проблемой работают? Иначе при таком уровне экономии теплоэнергии, как у нас, ни один карман не выдержит.

Алексей Тулбуре,

политический аналитик, экс-посол Молдовы в ООН и СЕ