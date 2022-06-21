Когда годы превращаются в секунды

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Владимир Сапожков – о первом старте, директорстве и развитии школы плавания

В этом году исполняется 55 лет со дня основания Кишинёвской спортивной специализированной школы плавания. Её первым директором был Владимир Сапожков. Сегодня он продолжает вести летопись школы, а в эти юбилейные дни стал гостем «АиФ в Молдове».

ДОСЬЕ

Владимир Сапожков – многократный чемпион и рекордсмен МССР по плаванию. Родился 30.05.1943 г. в г. Сталинабаде (ныне Душанбе). Окончил Кишинёвский государственный институт. 1967 – 1978 гг. – директор, главный тренер Кишинёвской школы плавания. 1979 – 1982 гг. – директор школы плавания в Бельцах. 1982 – 1992 гг. – директор спортивного комплекса водных видов спорта в п. Синегорье Колымского края. Сейчас проживает в штате Калифорния, США.

Начало начал

– Владимир Данилович, увлечение плаванием – это у вас ещё с детства, которое совпало с периодом восстановления Кишинёва из руин, созданием легендарного Цветка из камня…

– В 1947 году отца перевели в Кишинёв. Мне было около пяти лет, но образ разрушенного, обугленного города остался в моей памяти навсегда. Жили мы на улице Садовая. Сразу за улицей, как бы в огромной чаше, располагался большой луг. Там было множество родников, на базе которых затем создали знаменитое Комсомольское озеро. Оно уже самой своей водной гладью манило ребят учиться плаванию. И я не был в этом исключением.

– Что послужило толчком к развитию плавания как вида спорта в Кишинёве?

– В молодую советскую республику, как тогда было принято, направляли лучшие кадры во всех областях. Это касалось и спорта. Так после тяжёлого ранения и госпиталя прекрасный пловец в довоенное время Иван Данилович Меркурьев оказался в Кишинёве. Он и стал моим первым тренером, как и многих других новичков.

– Где проходили первые тренировки?

– В 1952 году отремонтировали ещё довоенной постройки городской бассейн и превратили его в спортивную базу «Локомотив». Это была окраина города за вокзалом. Добирались мы туда пешком через весь город. Плавательный сезон начинался 1 мая и заканчивался в сентябре-октябре. Вода в бассейне была очень холодная, из подземной скважины, но зато минеральная, буркутная.

– И когда вы приняли первый старт?

– Это был 1953 год, первенство школьников города. Всё прошло для меня успешно. В 1956 году на зимних каникулах нас впервые вывезли в Киев на сборы. Когда первый раз мы вошли в бассейн, был шок: трибуны, вышки – и всё под крышей. Тренировались с упоением. В 1957 году сборная МССР среди взрослых пловцов выехала на зимние сборы в Москву, в спорткомплекс «Лужники». В команду взяли и двух юношей – меня и Александра Бойко. Мы не могли поверить, что живём и тренируемся в только что сданной в эксплуатацию центральной арене СССР. В дальнейшей моей спортивной жизни все Спартакиады народов СССР, а также Олимпийские игры проводились в этом бассейне. И я был здесь или участником, или тренером.

– Тренировки в плавании очень насыщенны и трудоёмки. Как вам, тогда мальчишке, юноше, удавалось раз за разом преодолевать себя в бассейне, перелопачивая центнеры воды?

– Как-то раз я пошёл в библиотеку обменять прочитанные книги. Тогда библиотека была и нашим телевизором, и интернетом. Библиотекарь знала, что я увлекаюсь плаванием, поэтому дала мне почитать книжку о пловце Леониде Кочеткове. Прочёл я эту книгу залпом. Герой её до войны был чемпионом и рекордсменом СССР в плавании стилем баттерфляй. На фронте он был в одной роте со своим тренером. Однажды, возвращаясь из разведки, они попали под обстрел, и им пришлось уходить вплавь через Днепр. Тренер был тяжело ранен, и Леонид, сам легко раненный, переплыл реку, держа голову тренера на поверхности. Он спас его. Эта книга повлияла на моё решение ещё больше тренироваться. По совету тренера в зимнее время я посещал секции по разным видам спорта – гимнастике, боксу, борьбе, акробатике, но каждое 1 мая возвращался в бассейн «Локомотив» к Ивану Меркурьеву. Мои результаты росли, я неоднократно становился чемпионом и рекордсменом республики среди юношей и взрослых. Но первый успех на всесоюзной арене пришёл в 1960 году, когда на Спартакиаде школьников СССР я стал победителем на 100 метров вольным стилем. В том же году я установил рекорд республики для взрослых пловцов на этой же дистанции, проплыв её быстрее минуты, а это был психологический рубеж для многих пловцов.

Массовость, присущая только спортивной школе, и рождает плавание как вид спорта, как основу всей физической культуры человека и нации.

Молодой директор

– Появление спортивного комплекса «Молдова», в котором был 25-метровый бассейн, и стал причиной того, что 55 лет тому назад была создана СДЮШОР. В директора прочили известного специалиста из другой республики, но он не приехал, и тогда…

– И тогда этот пост предложили мне. Как вы понимаете, я был весь в теме: занимался на сборах у лучших тренеров СССР, получил надлежащее высшее образование, возмужал в армейском строю. Но в 24 года было трудно почувствовать себя подлинным организатором многотрудного учебного процесса. И здесь меня поддержал мой первый коллектив, в котором были И. Меркурьев, В. Кутырев, Л. Вишневецкая, Е. Акименко, В. Кожокарь. Именно с ними возникла идея построить ванну для самых маленьких, начинающих пловцов, – «лягушатник». Денег на этот проект государство выделило не много. И стройка эта шла на наших тренерских субботниках и воскресниках. К этому времени к нам пришло пополнение из молодых тренеров, получивших высшее специальное образование, – Н. Ашпалов, В. Банага, Ю. Судаков, Л. Суворова (Шуклова), Л. Похиленко. И каждый из них исправно получал ещё и профессию строителя, пока рядом с комплексом не заплескалась малышня.

– Что двигало тогда развитием молдавского плавания?

– Здесь существует аксиома, признанная везде: массовость, присущая только спортивной школе, и рождает плавание как вид спорта, как основу всей физической культуры человека и нации. Мы отслеживали прогресс тысяч детей в процессе их обучения плаванию. К 10 годам мы уже видели детей со спортивной перспективой и формировали в общеобразовательной школе специализированные классы. Тогда базовой для нас стала школа №16, ближайшая к бассейну «Молдова». Первыми тренерами таких классов стали В. Банага, Н. Ашпалов, В. Кожокарь, В. Сапожков, Л. Похиленко, Е. Иваненко.

К сожалению, в летний период многие юные спортсмены разъезжались по пионерским лагерям. Решение напрашивалось само – организовать спортивные лагеря для активного отдыха с продолжением тренировочного процесса. Работа была сложная, так как деньги на оздоровление находились в отраслевых профсоюзах, но мы всё преодолели. Для пловцов младшего возраста арендовали студенческие или отраслевые лагеря на берегу Чёрного моря под Одессой. Старшие пловцы выезжали в города, где были 50-метровые бассейны – это Черновцы, Берегово, Рахов, Надворья. Для них сочетались двухразовые тренировки, активный отдых и даже восхождение на гору Говерлу, вершину Карпат. Выросла новая плеяда талантливых пловцов, ставших призёрами и победителями многих республиканских и всесоюзных соревнований – В. Манилов, В. Ключников, А. Мильман, В. Рокин, П. Лупан.

Эпоха Александра Писанко

– После вашего ухода с поста директора школы некоторое время коллектив возглавлял Василий Бурлаков, а затем начались долгие четыре десятилетия работы Александра Михайловича Писанко. Как вы охарактеризуете дела школы в это время?

– Его необходимо разбить на отдельные периоды, которые весьма не похожи друг на друга, поскольку спорт, как и всё остальное, зависит от политической, экономической ситуации в стране. Поэтому мне бы хотелось остановиться на самом ярком периоде 80-х годов, когда молдавские пловцы были заметны на всесоюзной арене и в составе сборной СССР выступали на Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы. Это произошло потому, что в начале 80-х годов была расширена плавательная база школы за счёт нового 50-метрового открытого бассейна на Ботанике, который получил название «Юность». Это позволило привлечь к занятиям тысячу детей, подростков и спортсменов. В 1986 году наша школа была признана победительницей соцсоревнования среди более чем тысячи подобных учебных коллективов СССР. В спортшколе у 30 тренеров занималось более 1 тыс. юных пловцов, большинство из которых выезжали на летние сборы на Чёрное море и в Карпаты. Лучшие из них переходили в спортивный интернат, в Школу высшего спортивного мастерства, выезжали на сборы олимпийских команд СССР на базу Круглое в Подмосковье.

– Затем спортшкола ещё не сдавала позиций в независимой Молдове, так как оба базовых бассейна ещё просуществовали 15 лет…

– Да, именно в этот период Сергей Маринюк на Олимпиадах в Барселоне и Атланте занимал 7-е и 8-е места в финале на труднейшей, требующей самой разносторонней подготовки и большой выносливости дистанции – 400 метров комплексным плаванием. А Андрей Захаров вошёл в историю мирового плавания, выступив на четырёх Олимпийских играх. Всего за годы своей работы в нашей спортшколе провели занятия 96 тренеров, 18 из которых получили высокое звание заслуженного тренера РМ. За это время было подготовлено 10 мастеров международного класса, 131 мастер спорта, около 350 кандидатов в мастера спорта, около тысячи перворазрядников.

Большие надежды

– Что можно сказать о сегодняшнем дне спортшколы?

– Как писал поэт, как бы про наши бассейны, «иных уж нет, а те далече» – где-то в дымке недостижимого будущего. Видите, как в нашей стране наблюдается эпидемия недостроенных объектов? Кажется, в их число попадает и бассейн Национального стадиона. Кишинёвские пловцы испытывают сильную жажду. Центры подготовки чемпионов смещаются в Тирасполь и Бельцы. Но вспомним ещё одного классика, который утверждал, что красота спасёт мир. Сегодня нашу спортшколу возглавили две очаровательные женщины: директор Лилия Паламарчук-Берлинский и завуч Юлия Талмазан. И это вселяет большие надежды.

Алексей Попов