Кофе, оливковое масло и тунец: на таможне изъяли контрабанду

Кофе, оливковое масло и тунец: на таможне изъяли контрабанду

Десятки килограммов шоколада, кофе и тунца, а также оливковое масло были изъяты на КПП “Леушень”. Инцидент был задокументирован сегодня утром.

По данным Таможенной службы, к линии контроля подъехал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который ехал из Италии в Молдову. В ходе проверки в транспортном средстве были обнаружены незадекларированные товары, в том числе кофе, оливковое масло, тунец и так далее, передаёт realitatea.md.

Контрабанда была конфискована. Нарушителю грозит штраф. 

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