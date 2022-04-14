Кофе и средства личной гигиены: на таможне изъяли контрабанду

Кофе и средства личной гигиены: на таможне изъяли контрабанду

Инцидент произошёл накануне на КПП “Леушень”. 

По данным Таможенной службы, во время проверки автобуса рейса Германия – Молдова правоохранители обнаружили в багаже незадекларированный товар, в частности, кофе и средства личной гигиены. Найденное было изъято. Обстоятельства выясняются.

В этом контексте таможенники призывают транспортников тщательнее проверять посылки, которые они перевозят.

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