Кодекс и труд всех перетрут

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Об условиях трудоустройства и увольнения граждан РМ

Любовь Чегаровская,

info@aif.md

В конце апреля парламентское большинство в лице партии «Действие и солидарность» (PAS) представило поправки в Трудовой кодекс РМ, которые вызвали большой резонанс в обществе.

Существует мнение, что, в случае их принятия в предложенном варианте, будут ущемлены права трудоустроенных граждан, в том числе их смогут увольнять за неэффективную работу.

В интересах работодателей и инвесторов

Уже больше двух месяцев в Молдове обсуждаются предлагаемые правящей партией изменения в трудовое законодательство. Авторами инициативы выступили депутаты парламентской фракции PAS Дан Перчун, Раду Мариан и Марина Морозова. Если их предложение снизить максимальный возраст (до которого лица смогут занимать руководящие должности) с 68 до 65 лет, в принципе, приемлемо, то имеется ряд положений, вызвавших немало вопросов у профсоюзов, специалистов, экспертов и гражданского общества.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ), к примеру, перечислила целый список спорных положений, которые вызвали у её членов обеспокоенность. Они осудили запланированную в таком виде реформу трудового законодательства. После принятия парламентским большинством 26 мая поправок в первом чтении они выступили с декларацией, в которой указали на предлагаемые нововведения, ущемляющие права и гарантии работников. Среди них: исключение обязанности работодателя предоставлять информацию об условиях труда при приёме на работу; увеличение продолжительности испытательного срока с 3 до 6 месяцев для всех категорий работников, кроме неквалифицированных рабочих; исключение запрета на установление испытательного срока для лиц, принимаемых на работу по конкурсу; предоставление работодателю права в одностороннем порядке изменять условия труда, регулируемые индивидуальным трудовым договором; исключение обязанности по выплате всех денежных сумм при увольнении работника в день увольнения или, самое позднее, на следующий день; увольнение работника за повторное нарушение дисциплинарного взыскания, в том числе по истечении срока действия первого взыскания; выявление профессиональных проступков посредством оценки, организованной только на уровне штатной единицы; установление права работодателя выбирать между восстановлением сотрудника в должности или выплатой компенсации в случае признания судом увольнения незаконным; существенное увеличение часов сверхурочной работы; если работник хочет досрочно вернуться из отпуска по уходу за ребёнком, он должен предупредить об этом работодателя за 2 месяца; исключение доплаты (не менее 50% заработной платы) за выполнение трудовых обязанностей временно отсутствующего работника и др.

Руководство НКПМ дважды присутствовало на общественных слушаниях, проведённых в мае (до принятия поправок в первом чтении), где было высказано их мнение по предложенным изменениям. Но после того как парламент одобрил в первом чтении вариант авторов поправок, синдикаты выступили с декларацией, в которой говорится: «Принятие парламентом Республики Молдова вышеупомянутых реформ, несмотря на возражения и риски, отмеченные в заключении НКПМ, чётко оправдывает сказанное Национальной конфедерацией профсоюзов: правительство продвигает только интересы работодателей и иностранных инвесторов, таким образом действуя против работников, граждан и профсоюзов».

Даже несмотря на бурную критику общественности, резонансные изменения в Трудовой кодекс будут проголосованы депутатами PAS, потому что у них, видимо, есть такое обязательство перед внешними «партнёрами». Мнение народа для них второстепенно.

Мнение народа второстепенно

По мнению депутата парламента от фракции ПСРМ Владимира Односталко, основная цель вносимых в Трудовой кодекс изменений, авторами которых являются депутаты PAS, – разобраться с неугодными и решить вопросы по бизнесу, так как международным корпорациям нужна свобода действий.

– В данных изменениях не учтено самое главное – интерес и права работающих граждан. Одно из самых резонансных изменений, которое депутаты PAS предлагают ввести в Трудовой кодекс, заключается в том, что у работодателя есть возможность уволить человека даже в том случае, если он находится на больничном или в отпуске. Данное изменение противоречит моральным принципам, – отмечает В. Односталко.

– …Один из пунктов изменений в Трудовом кодексе касается взаимоотношений между работодателем и работниками. Таким образом, согласно новой статье, в случае если работник не может выйти на работу по требованию работодателя, последний оставляет за собой право проведения некой оценки деятельности сотрудника с дальнейшим его увольнением. И не важно, что сотрудник не может выйти на работу по объективным обстоятельствам. Даже несмотря на бурную критику общественности, резонансные изменения в Трудовой кодекс будут проголосованы депутатами PAS, потому что у них, видимо, есть такое обязательство перед внешними «партнёрами». Мнение народа для них второстепенно.

Хочу обратить внимание на Соглашение об ассоциации с ЕС, где в ст. 371 говорится, что власть берёт на себя ответственность не сокращать права и гарантии трудоустроенных граждан, предусмотренные в законодательстве.

Законодательные несуразицы

И экс-премьер-министр Молдовы Ион Кику подверг резкой критике предлагаемые пасовцами изменения в трудовое законодательство. По его мнению, некоторые поправки неконституционны, как, например, нежелание работодателя восстановить сотрудника в должности, в случае если суд признает незаконным его увольнение.

– Вследствие изменений в статьях 89 и 90 Трудового кодекса, проголосованных пасовцами, если судебная инстанция решит, что работник был уволен незаконно, наниматель не обязан восстановить его в должности и оплатить заработную плату за весь период вынужденного отсутствия человека на работе.

Наниматель будет сам решать, восстанавливать человека на работе или нет.

Он будет обязан заплатить незаконно уволенному работнику максимум за 9 месяцев вынужденного простоя, а не за весь период, как предусматривает сейчас законодательство. То есть если процесс в судебных инстанциях продлится многие годы, как это происходит в большинстве случаев сейчас, то незаконно уволенный человек сможет претендовать максимум на 9 месяцев возмещения, – разъясняет

И. Кику. – Естественно, такие законодательные несуразицы являются неконституционными. Они нарушают права работников и дают возможность PAS незаконно увольнять людей из государственного сектора, без того чтобы они могли вернуться на работу даже после решения судебной инстанции.

Вместе с тем экс-премьер-министр и экс-министр финансов не отрицает, что Трудовой кодекс нуждается в актуализации, чтобы предоставить нанимателю больше возможностей для повышения эффективности деятельности. «Но приходить с такими изменениями, которые дают работодателю право незаконно выбрасывать людей на улицу, без того чтобы они хотя бы через суд смогли защищать своё право на работу, может только эта наглая и безграмотная власть», – убеждён И. Кику.

КСТАТИ

Испытательный срок при трудоустройстве в странах ЕС разнится: в Швеции он длится 6 месяцев, в Дании – 9 месяцев для рабочих, 12 – для профессионалов; в Ирландии и Австралии – по 12, в Финляндии и Германии – по 6 месяцев.

Прошлись по поправкам

После массовой критики в адрес предлагаемых в трудовое законодательство изменений один из авторов поправок, председатель постоянной парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун вызвался объяснить, с какой целью предлагаются новые положения. Он отметил, что проект обновлённого документа отправлен на экспертизу делегации Европейского союза и в Международную организацию труда, чтобы и они высказали свою точку зрения по самым обсуждаемым положениям. Вместе с тем консультации с патронатами и профсоюзами продолжаются – уже прошли два тура дискуссий и отдельные двусторонние встречи. По некоторым положениям проекта и дополнительным предложениям будет сформирована рабочая группа, которая изучит и учтёт все поправки с той целью, чтобы до конца июля принять проект во втором чтении.

– Мы стремимся адаптировать этот проект под экономические реалии страны, – разъясняет Д. Перчун. – В Молдове существуют большие проблемы с рынком труда – даже 40% трудоспособного населения не трудоустроено. Также, по официальным данным, производительность труда работника в Молдове в пять раз ниже, чем, например, у работника в Словении. Низкая производительность труда означает низкую заработную плату и слабую экономику. При нынешних темпах экономического роста Молдовы (в среднем 4,5% за последние 10 лет) нам потребуется более 50 лет, чтобы догнать по экономическому развитию ЕС. У нас нет столько времени. Мы должны по крайней мере удвоить экономический рост.

По мнению депутата, есть несколько способов ускорить развитие экономики: стимулировать частные инвестиции компаний, сократить бюрократию, предложить гораздо больше финансовой поддержки бизнесу, реформировать правосудие, а также упростить отношения между работником и работодателем. Перчун утверждает: чем яснее и проще трудовое законодательство, тем больше вероятность того, что компании будут нанимать людей и хорошо им платить.

Глава постоянной парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье остановился на разъяснении смысла предложенных ими пяти положений, вокруг которых разгорелось больше всего споров.

Что касается поправки об увеличении продолжительности испытательного срока с 3 до 6 месяцев, то её якобы предлагают для того, чтобы дать побольше времени как работодателю, так и работнику лучше узнать друг друга. Первому – чтобы понять, обладает ли сотрудник, с одной стороны, необходимыми навыками для выполнения поставленных задач, а с другой – соответствует ли он организационной культуре компании. В то же время проект даёт сотруднику больше времени, чтобы продемонстрировать свои способности и компетенции и устранить определённые недостатки, которые могут существовать.

– Сегодня, по прошествии трёх месяцев, если производительность работника ниже ожидаемой, у работодателя есть только вариант увольнения. После продления испытательного срока у сотрудника будет дополнительное время, чтобы пройти обучение, получить поддержку и, наконец, доказать, что он подходит для этой должности, – аргументирует Дан Перчун. Он отметил, что эта норма соответствует Директиве ЕС 2019/1152, и привёл примеры стран с такими же или даже более длинными испытательными сроками: в Швеции – 6 месяцев, в Дании – 9 месяцев для рабочих, 12 – для профессионалов; в Ирландии и Австралии – по 12, в Финляндии и Германии – по 6 месяцев.

Среди критикуемых и поправка, дающая основание работодателю уволить работника в связи с его неэффективностью на рабочем месте. По словам Д. Перчуна, Трудовой кодекс РМ – единственный документ такого типа на европейском уровне, который не позволяет увольнять сотрудника по причине неэффективности его работы. Предложенная поправка якобы полностью соответствует международным конвенциям и европейской практике. Конвенция МОТ №158 предоставляет возможность странам-подписантам давать работодателям возможность увольнять сотрудников за низкую производительность, недостойное поведение или когда трудовые отношения нецелесообразны.

Яблоком раздора стало и положение, устанавливающее максимальный срок в 9 месяцев, за который предлагается выплачивать работодателем компенсацию за вынужденное отсутствие на работе.

– В абсолютном большинстве стран компенсация, предоставляемая за период с момента увольнения работника и до решения судебной инстанции о восстановлении/выплате денег, ограничена, – утверждает Перчун. – Логика этого ограничения заключается в том, чтобы не взваливать на плечи работодателя всё финансовое бремя из-за чрезмерной продолжительности судебного разбирательства. В случае с предприятием, на котором работают 4–5 человек, обязательство выплатить 36 зарплат в одночасье практически приведёт к банкротству компании. Необходим баланс между интересами сотрудников на компенсацию за незаконное увольнение и права работодателя не обанкротиться. В Бельгии этот срок предусмотрен от 3 до 17 недель, в Дании – максимум 6 месяцев, в Эстонии – от 3 до 6 месяцев, в Финляндии – от 3 до 24 месяцев, во Франции – от 3 до 15,5 месяца, в Германии и Венгрии – до 12 месяцев.

Изменение, предоставляющее работодателю право выбирать между восстановлением работника в должности по решению суда или выплатой компенсации в случае признания увольнения незаконным, по словам автора инициативы, позволяет избежать конфликтных ситуаций после судебного решения в пользу сотрудника.

– Любой судебный процесс разрушает трудовые отношения и возникает открытый конфликт между сторонами. Выплата щедрой компенсации взамен восстановления может быть для сотрудника более подходящим решением, чем возвращение на рабочее место, где будет царить негативная атмосфера. Предложенная норма учитывает возраст работника: чем он старше, тем выше компенсация, – аргументирует Дан Перчун.

А по поводу поправки, касающейся существенного увеличения часов сверхурочной работы, оплачиваемой в двойном размере, авторы инициативы отмечают, что никто и никого не может заставить работать насильно, всё происходит только с согласия трудоустроенного.

Дан Перчун заверил, что в окончательном варианте поправки будут приняты с учётом мнения профсоюзов, патронатов, народного адвоката, делегации ЕС и Международной организации труда. Поглядим, до конца июля недолго осталось.

Комментарий

Есть над чем поработать

Эдуард Гурин, председатель Комитета по кадрам Ассоциации европейского бизнеса:

– Эти поправки в Трудовой кодекс сделают более интересным рынок для иностранных инвесторов. Что касается увеличения испытательного срока с 3 до 6 месяцев, то не вижу ничего страшного в этом, так как у трудоустраивающегося с самого начала будет больше времени проявить все свои профессиональные навыки и способности. Что касается сверхурочной работы, на эту тему дискуссии ведутся уже больше трёх лет. Работодателю выгодней оплачивать дополнительные часы, чем нанимать отдельную штатную единицу и выплачивать ей полную зарплату. Приветствуем законодательную инициативу об установлении права работодателя выбирать между восстановлением работника в должности или выплатой компенсации в случае признания судом увольнения незаконным. На самом деле если рабочие отношения между работодателем и работником не могут быть нормальными, человеческими после рабочего конфликта, конечно, лучше чтобы сотрудник получил компенсацию, чем в дальнейшем быть объектом раздражения и нападок нанимателя. Нужно приложить усилия, чтобы установленный законом срок в 30 рабочих дней, в течение которого следует рассматривать в судебной инстанции рабочий конфликт, соблюдался. Сегодня эта норма повисает в воздухе. Необходимо обсудить и положение, согласно которому работник, желающий досрочно вернуться из отпуска по уходу за ребёнком, должен об этом предупредить нанимателя за два месяца. Это слишком большой срок, за который следует предупредить о выходе на работу. Даже если работодатель желает дать гарантию новому работнику, устроенному на место ушедшей в декретный отпуск сотрудницы, он должен понимать, что она распространяется только на отложенный период действия трудового договора. Преимущество в данном случае имеет сотрудница, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком.

Мнение Зубку

Ущемлённые в правах

Хочу обратить внимание на Соглашение об ассоциации с ЕС, где в ст. 371 говорится, что власть берёт на себя ответственность не сокращать права и гарантии трудоустроенных граждан, предусмотренные в законодательстве. Также хочу напомнить о поправках, согласно которым предлагается увеличить испытательный срок для нанимаемых на работу с трёх до шести месяцев, исключить запрет на установление испытательного срока для лиц, принимаемых на работу по конкурсу, хотя это гарантия, прописанная в Трудовом кодексе, и её не следовало бы исключать. Это касается и поправки, предусматривающей исключение обязанности по выплате всех денежных сумм при увольнении работника в день увольнения или самое позднее – на следующий день. Эти гарантии не следует менять в свете вышеназванной статьи Соглашения об ассоциации с ЕС. Это касается и пункта об увольнении работника за повторное нарушение дисциплинарного взыскания, в том числе по истечении срока действия первого взыскания. И здесь мы сталкиваемся с ущемлением прав трудоустроенных.

Игорь Зубку,

председатель НКПМ

Комментарий

С технической точки зрения

Алла Липчиу, представитель Бюро МОТ в РМ:

– На протяжении многих лет Международная организация труда оказывала консультационную поддержку при пересмотре Трудового кодекса РМ и национального трудового законодательства. Изложенное молдавским бюро МОТ в письменном виде мнение по поправкам не выражает официальной технической точки зрения Международной организации труда. Для данного заключения относительно согласования предложений по модификации с конвенциями МОТ, ратифицированными Республикой Молдова, предусмотрена специальная процедура. Как правило, она длится до двух месяцев, по истечении которых департамент норм МОТ выдаёт полный технический комментарий. Речь идёт о нормах законодательных изменений в проекте, по которым специалисты департамента МОТ могут высказаться с технической точки зрения. Но могу вас заверить, что многие из положений, которые пересматривались в последние годы и были предложены в законодательной инициативе, совпадали с комментариями консультантов и экспертов МОТ. В них был включён и ряд рекомендаций профсоюзов.