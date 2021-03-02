“Коцофановид”: Цырдя о “новом штамме коронавируса” в Молдове

2. Считают, что всё, что говорит Санду, правда; всё, что говорят её оппоненты, – ложь.

1. Его носители всех поливают помоями, набрасываются кулаками на критиков Санду.

3. Кучкуются в Faceboook и Tiktok.

4. Уверены, что все кругом – воры, кроме них самих и коцофаны.

5. Требуют досрочных выборов до тех пор, пока коцофана не скажет: “Стоп!”.

6. Убеждены, что коцофана должна иметь все должности в стране: спикера, премьера, прокурора, митрополита и даже начальника Гидрометеослужбы.

7. Хотят всех посадить, кроме своих кумовьёв и нанашей.