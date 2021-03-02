“Коцофановид”: Цырдя о “новом штамме коронавируса” в Молдове

“Коцофановид”: Цырдя о “новом штамме коронавируса” в Молдове

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица. 

Говорят, в Молдове обнаружен новый штамм ковида – коцофановид.
Главные симптомы:
1. Его носители всех поливают помоями, набрасываются кулаками на критиков Санду.
2. Считают, что всё, что говорит Санду, правда; всё, что говорят её оппоненты, – ложь.
3. Кучкуются в Faceboook и Tiktok. 
4. Уверены, что все кругом – воры, кроме них самих и коцофаны.
5. Требуют досрочных выборов до тех пор, пока коцофана не скажет: “Стоп!”. 
6. Убеждены, что коцофана должна иметь все должности в стране: спикера, премьера, прокурора, митрополита и даже начальника Гидрометеослужбы.
7. Хотят всех посадить, кроме своих кумовьёв и нанашей.
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