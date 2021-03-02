“Коцофановид”: Цырдя о “новом штамме коронавируса” в Молдове

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.
Говорят, в Молдове обнаружен новый штамм ковида – коцофановид.
Главные симптомы:1. Его носители всех поливают помоями, набрасываются кулаками на критиков Санду.2. Считают, что всё, что говорит Санду, правда; всё, что говорят её оппоненты, – ложь.3. Кучкуются в Faceboook и Tiktok.4. Уверены, что все кругом – воры, кроме них самих и коцофаны.5. Требуют досрочных выборов до тех пор, пока коцофана не скажет: “Стоп!”.6. Убеждены, что коцофана должна иметь все должности в стране: спикера, премьера, прокурора, митрополита и даже начальника Гидрометеослужбы.7. Хотят всех посадить, кроме своих кумовьёв и нанашей.
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