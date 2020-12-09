Книжный мир

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Вирус культуры против пандемии

В начале декабря вышел в свет третий литературный альманах, подготовленный и выпущенный Международной общественной ассоциацией Personalitate. Это издание учит нас терпимости, сочувствию и умению с юмором относиться к очень непростым ситуациям.

– Время показало, что COVID – 19 – не просто болезнь, а болезнь социальная. А раз так, то без социальной вакцины с компонентом литературы его не победить, – считает президент Personalitate, академик и писатель Сергей Евстратьев. – Поэтому наша ассоциация решила оказать помощь в создании своего вируса – вируса культуры, способного заразить человеколюбием, честностью, справедливостью и юмором. Эту идею безоговорочно поддержал Союз писателей Республики Молдова. До этого Personalitate представила на суд критиков тематическое издание, посвящённое 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

В свежеиспечённый альманах «Вокруг коронавируса», который готовился к печати около трёх месяцев, вошли произведения или их отрывки почти 40 авторов, представивших свои работы, связанные общей темой. Сама идея состояла в том, чтобы немного взбодрить людей, переживающих карантинный режим и не имеющих возможности полноценно общаться.

Литературный сборник в стихах, прозе и с рисунками вышел ограниченным тиражом на русском и молдавском языках в одном томе. По мнению издателей, поскольку ни один язык не может иметь первенство перед другим, книга представлена как перевёртыш по принципу валета.

По 40 экземпляров книги было передано в Национальную библиотеку РМ и в Муниципальную библиотеку им. Б. П. Хашдеу, которые распределят их по своим филиалам. Авторы желают всем приятного прочтения и позитива в любые времена.

Наталья Лужина