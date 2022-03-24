Клубника – по 90, огурцы – по 40: почём “витамины” на Центральном рынке

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На прилавках рынков начала появляться первая импортированная клубника, цена на неё пока высокая – 90 леев за килограмм. Тем временем молдавский виноград продаётся по 10 леев.

Несмотря на то, что сезон цитрусов прошёл, цены на них не снижаются. Так, бананы продаются по 25 леев за кг, гранат – по 42 лея, апельсины – 23 лея, грейпфрут – 22 лея, лимоны – по 20 леев, помело – 40 леев, киви – 32 лея.

Весенний салат тоже влетит в копеечку. Так, молодая капуста стоит 22 лея за килограмм, огурцы – по 40 леев, помидоры – от 35 до 42 леев, перец – по 55 леев, а зелёный лук – 100 леев за кило.

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