Клубника – по 75, черешня – по 80: почём “витамины” на Центральном рынке

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Самый востребованный товар на столичных рынках на сегодняшний день – клубника. Её цена начала постепенно снижаться. Так, сегодня килограмм стоит 75 леев, что на 15 леев ниже, чем на прошлой неделе. А стоимость черешни составляет 80 леев за кило.

Стоимость яблок остаётся прежней – от 5 до 7 леев. На рынке также можно найти голубику, её цена – 30 леев за 100 гр.

Овощи пока не дешевеют. Так, помидоры стоят от 45 до 70 леев за кило, огурцы – 32 лея, редис – 20-22 лея, капуста – 25 леев. Молодой картофель можно купить за 30-32 лея, кабачки – за 25 леев, баклажаны – 48 леев.

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