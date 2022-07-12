Клёвое дело

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Василий Доманчук – о золотых карпах, промышленном рыболовстве и его будущем

Наталья Устюгова,

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Далеко не все наши граждане знают, что ежегодно, во второе воскресенье июля, отмечается День рыбака. Для кого-то этот праздник – повод лишний раз отправиться на рыбалку, а для кого-то он – сродни профессиональному.

Заведующий лабораторией селекции и воспроизводства объектов аквакультуры Центра по исследованию водных генетических ресурсов «Аквагенресурс» доктор биологии Василий Доманчук рассказывает «АиФ в Молдове» о том, какая рыба водится в наших водоёмах и где её лучше ловить.

Цифры

В Молдове около 96 тыс. гектаров водной глади – это реки, озёра и водохранилища. На каждого жителя Молдовы приходится около 5 кг живой рыбы в год.

От икры до икры

– Господин Доманчук, чем занимается ваш центр?

– Если коротко – выращиванием, воспроизводством, сохранением генофонда всех пресноводных рыб, которые разводятся на территории Молдовы. Центр состоит из лаборатории селекции и воспроизводства гидробионтов, лаборатории естественных водоёмов и гидрохимии и ихтиопатологии. Таким образом мы полностью обеспечиваем рыбное хозяйство республики в плане оказания научно-технологических услуг по выращиванию посадочного материала и товарной рыбы.

– В Молдове много озёр, в которых можно выращивать рыбу?

– На самом деле у нас 4220 прудов – это примерно 52 тыс. гектаров водной глади, которые используются как сектор аквакультуры. Раньше у нас было 23 государственных рыбоводных хозяйства. После приватизации, проведённой в 2014 году, все они перешли в частную собственность. Среди крупных хозяйств осталось пять селекционно-племенных, на базе которых проводится воспроизводство, как мы говорим, от икры до икры, там же мы проводим научную работу на договорной основе. Мы – государственная научно-исследовательская структура и своих водоёмов у нас нет, нам не хватает финансирования. Зато в нашем центре трудятся шесть докторов наук, это очень ценно. Такие специалисты сейчас на вес золота.

– Производителям выгодно с вами сотрудничать?

– Мы проводим общий анализ воды по 20 параметрам, ихтиологическую экспертизу, предлагаем технологии, даём рекомендации и т. д. Если производство базируется на науке, оно будет успешным. Самое главное – что современное развитие прудовой культуры в связи с изменением климатических условий возможно только при создании и сохранении новых популяций рыб.

Наша задача – вернуть стерлядь в молдавские реки, впрочем, как и другие редкие виды, чтобы разной рыбы хватило и для рыбаков, и для рыбоедов.

Плюс четыре породы рыбы

– Какие виды характерны для наших условий?

– Основной вид для выращивания – это карпы. Мне при поддержке коллег удалось вывести четыре породы нагульного и откормочного типа: куболтский чешуйчатый, мындыкский разбросанный, теленештские рамчатый и чешуйчатый. Также выведена линия малокостного карпа – фиолетово-золотистого. На их создание ушло около 30 лет. Теперь на их основе проводится гибридизация, поскольку известно, что гибриды растут лучше, чем чистые линии.

– Условия для роста в наших водоёмах не самые благоприятные…

– Да, особенно в засушливый период. В зоотехнии для лечения животных часто используются антибиотики. Мы провели селекцию на устойчивость к инфекционным заболеваниям выведенных нами карпов – и рыба практически не болеет. Не зря наши породы вошли в Международный каталог стран Центральной и Восточной Европы, а теленештский карп даже вынесен на его обложку.

– А что у нас выращивается кроме карпа?

– Современный рынок требует разнообразия, поэтому мы стараемся расширить ассортимент выращиваемой рыбы. Например, успешно адаптирован для наших прудов европейский сом, который по качеству мяса не уступает осетровым. Создаются маточные стада леща, судака и линя, которые сохраняются в селекционно-племенных хозяйствах. Для более полноценного использования естественной кормовой базы прудов внедряется усложнённая поликультура. К примеру, в один водоём высаживается четыре породы карпов, сом, два вида толстолобика, белый амур, судак, линь. Варианты могут быть разными.

– Они друг другу не мешают?

– Нет, даже в какой-то степени дополняют друг друга. За счёт сложной поликультуры продуктивность наших прудов превышает 3 тонны с гектара. Молдова ежегодно потребляет в пределах 41–42 тыс. тонн рыбы, сюда входит как свежая пресноводная, так и импортируемая морская рыба, консервы. По данным на 2020 год, более 14 тыс. тонн рыбы было произведено у нас в стране и потреблено на внутреннем рынке. Плюс ещё около 6 тыс. тонн ежегодно вылавливается рыбаками-любителями.

Не запрудить пруд

– Водоёмы зарыбляются каждый год?

– Естественно. К примеру, в прошлом году было искусственно воспроизведено 163 млн личинок карповых рыб для зарыбления выростных прудов, после зимовки сеголетки переводятся в нагульные пруды для выращивания товарной рыбы. Посадочный материал Молдова не закупает, а частично даже продаёт.

– В государственных планах рыболовство каким-то образом отмечено?

– При нашем непосредственном участии разработаны государственная программа и стратегия развития рыбного хозяйства до 2030 года, которые в ближайшем будущем правительство должно утвердить. Мы просчитали возможность производства рыбы до 25 – 30 тыс. тонн в год. Но для этого необходимо провести инвентаризацию всех прудов, чтобы вовлечь их в интенсивное производство, что приведёт к частичному удешевлению продукции и созданию новых рабочих мест.

– Может быть и такое, что некоторых озёр уже нет?

– Случается, что некоторые водоёмы высыхают, а потом вновь наполняются водой. Следует учесть, что есть и специальная технология мелиорации прудов, улучшения их состояния. Раз в 3 – 5 лет каждый пруд должен быть спущен полностью на лето или на зиму. Сорная растительность выкашивается, дно очищается от ила, а потом водоём вновь заполняется водой для дальнейшей эксплуатации.

– Насколько профессиональны люди, занимающиеся рыбоводством?

– Профессионалов мало, но мы проводим курсы и семинары для фермеров, занимающихся этим бизнесом. В Молдове успешно действует Национальная ассоциация рыбоводов, с которой мы тесно сотрудничаем.

Возвращение стерляди

– Почему День рыбака отмечается именно в первой половине июля?

– К этому времени заканчиваются и нерест, и основные работы по зарыблению выростных прудов, остаётся только текущая работа, которая никогда не заканчивается.

– Запрет на ловлю рыбы был снят 14 июня. Но на промысловый лов он сохраняется?

– Несколько лет назад мы рекомендовали Ихтиологическому совету запретить промысловый лов в реках республики. Раньше в том же Днестре рыбу по квоте ловили промышленными сетями, что привело к резкому сокращению промыслово ценных и редких видов рыб. А вот посидеть с удочкой на берегу реки при наличии лицензии – всегда пожалуйста.

– Где лучше ловить рыбу?

– Есть фермеры, которые организовали рекреационное рыболовство и позволяют рыбакам-любителям поймать определённое количество рыбы за определённую сумму. Есть озёра, на которых лов запрещён, потому что люди оставляют после себя много мусора как на земле, так и в воде, вылавливают рыбы больше положенного норматива и т. д. Возле каждого рыбака наблюдателя, увы, не поставишь.

– То есть существует определённая культура ловли?

– В первую очередь – это элементарные правила приличия. Кроме того, у нас есть исчезающие виды, и если человек поймал маленькую рыбёшку, то правильно её отпустить, пусть растёт. Также мы издали руководство по определению видов рыб Днестра, включённых в Красную книгу РМ, которых нельзя ловить. К сожалению, эти правила соблюдают не все.

– У нас в Днестре когда-то и осетровые в больших объёмах водились…

– Было и такое. Сейчас у нас есть один интересный представитель осетровых – стерлядь (чега). Она туводная, то есть живущая в одном и том же месте русла реки, практически не мигрирующая, как другие осетровые. Мы запланировали работы по созданию маточных стад этого вида. Наша задача – вернуть стерлядь в наши реки, впрочем, как и другие редкие виды, чтобы разной рыбы хватило и для рыбаков, и для рыбоедов. Но для этого надо побороться и за сам Днестр.

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