Климатологи сообщили о самом высоком уровне углекислого газа за историю наблюдений

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Климатологи сообщили о самом высоком уровне углекислого газа, когда-либо зарегистрированном в атмосфере. На данный момент его содержание на 50% выше доиндустриального. Такого количества CO2 на планете не было последние четыре миллиона лет.

Проведённые Обсерваторией Мауна-Лоа на Гавайях исследования показали, что в 2022 году концентрация углекислого газа в атмосфере составила 421 часть на 1 млн (ppm). Норма для сухого чистого воздуха – 300 ppm.

Российский научный обозреватель Николай Гринько прокомментировал ситуацию. По его словам, много CO2 – это плохо. Переизбыток парниковых газов приводит к перегреву Земли.

Чтобы избежать этой проблемы, нужно переходить на чистые, возобновляемые источники энергии. Среди них – атомные, термоядерные, солнечные, ветровые, приливные и прочие. Нам просто нужно прекратить вытаскивать углерод из земной коры и выбрасывать его в воздух, считает эксперт.

При этом Гринько указал, что и ранее содержание углекислого газа на планете было немаленьким. В тот период Земля процветала: динозавры вымерли, но в реликтовых лесах обитали древесные ленивцы, бегемоты и огромное число травоядных. Затем появились человеческие предки – австралопитеки.

Эксперт считает, что пока земляне не могут превратить Землю в выжженную планету, пишет gazeta.ru.

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