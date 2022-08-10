Климатологи предупредили, что потепление быстрее распространит опасные болезни

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Учёные Гавайского университета в Маноа считают, что изменения климата усугубят распространение более половины всех известных человечеству патогенных заболеваний. Работа исследователей была опубликована в журнале Nature Climate Change.

Специалисты изучили влияние таких климатических явлений, вызванных выбросами парниковых газов, как засухи, шторм и повышение уровня океана, на каждое известное человеку патогенное заболевание, например, лихорадку денге, пневмонию, малярию, лихорадку Зика. Учёные разработали интерактивную схему, показывающую связь между конкретными климатическими опасностями и заболеваниями, пишет gazeta.ru.

Так, 218 из 375 известных патогенных заболеваний человека были затронуты по крайней мере одним климатическим фактором через 1 006 уникальных путей. Например, потепление и изменение количества осадков влечёт за собой расширение ареала обитания переносчиков болезней: комаров, клещей, блох, птиц и некоторых млекопитающих, причастных к вспышкам вирусных и бактериальных заболеваний, таких как лихорадка денге, чума, болезнь Лайма, лихорадка Западного Нила, вирус Зика, трипаносомоз, эхинококкоз и малярия.

– Изменение климата влечёт за собой эвакуации и миграцию людей, что увеличивает количество контактов с патогенами. Например, шторма, наводнения, повышение уровня моря и следующее за этим перемещение большого количества людей способствует распространению лихорадки Ласса, лямблиоза, гастроэнтерита, холеры, сальмонеллеза, шигеллеза, пневмонии, тифа, гепатита, респираторных и кожных заболеваний, — считают исследователи.

По словам учёных, исследование подчёркивает важность снижения количества парниковых газов и перехода к более «зелёной» энергетике.

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