Климатологи предупредили, что 2023 год будет жарче 2022-го

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2023 год будет жарче 2022 года. Об этом сообщает метеорологическое управление Великобритании.

Прогнозы предполагают, что это будет уже 10-й год подряд, когда глобальная температура будет как минимум на градус выше средней.

По данным ведомства, кроме глобального потепления из-за деятельности человека причиной этому станут феномены Эль-Ниньо (с исп. мальчик) и Ла Нинья (с исп. девочка). Это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на климат.

Обычно «мальчик» происходит при западном направлении ветра, тогда в Западном полушарии становится теплее, влажнее, а давление снижается, в это время в Восточном полушарии становится суше и холоднее. «Девочка», наоборот, возникает при восточном ветре, и регионы «меняются» своими необычными погодными условиями, пишет gazeta.ru.

Специалисты считают, что температура стабилизируется примерно через три года, когда «девочка» сменится на «мальчика». Ранее учёные предупредили, что повышение температуры климата приведёт к разрушительным последствиям для людей и природы, включая засуху и появление различных заболеваний.

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