Клиенты “Apă-Canal Chișinău” могут воспользоваться электронной фактурой

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Потребители могут активировать счёт-фактуру в электронном виде на сайте предприятия. Как отмечает поставщик, услуга сэкономит клиентам время и обеспечит им удобную альтернативу, позволяющую оплачивать услуги через web-banking.

После активации опции “Электронная фактура” потребитель будет получать счёт как в бумажном, так и в электронном виде. Услуга бесплатная, пишет ipn.md.

– Электронный счёт представляет собой инструмент, предоставляемый клиентам для того, чтобы каждый из них мог быстро и максимально безопасно получить информацию, касающуюся оказания услуг по водоснабжению и канализации, – отмечается в пресс-релизе ACC.

Для получения счёт-фактуры в электронном формате следует зайти на сайт предприятия “Apă-Canal Chișinău”. Важно указать полный адрес места потребления. После заполнения формы желающий воспользоваться услугой получит сообщение с соответствующим подтверждением.

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