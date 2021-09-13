Клиентов “Apă-Canal Chișinău” призывают пользоваться электронными фактурами

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Потребители могут активировать счёт-фактуру в электронном виде на сайте предприятия.

Как отмечает поставщик, услуга значительно сэкономит потребителям время и позволит безопасно оплачивать услуги водоснабжения и канализации. Электронная фактура содержит ту же информацию, что и бумажная, а её использование бесплатно. Услуга обеспечит удобную альтернативу, позволяющую оплачивать услуги через web-banking. Чтобы активировать электронный счёт-фактуру, нужно заполнить заявку на сайте предприятия.

После активации опции “электронный счёт-фактура” потребитель будет получать как распечатанный на бумаге счёт, так и в электронном виде. Для получения счёт-фактуры в электронном формате следует зайти на сайт предприятия “Apă-Canal Chișinău”. Важно указать полный адрес проживания. После заполнения формы желающий пользоваться услугой получит сообщение с соответствующим подтверждением.

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