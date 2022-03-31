Клиентов “Apă-Canal Chișinău” призывают пользоваться электронными фактурами

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Потребители могут получить счёт-фактуру в электронном виде на сайте АО “Apă-Canal Chişinău”. Как отмечает поставщик, услуга сэкономит время и обеспечит удобную альтернативу оплаты через web-banking.



Чтобы получить счёт-фактуру в электронном виде, нужно заполнить форму, перейдя по ссылке https://acc.md/facture. Затем можно подписаться на эту услугу. После активации опции потребитель будет получать как распечатанный счёт, так и в электронном виде. Услуга является бесплатной.

В ведомстве отмечают, что при заполнении формы нужно выбрать договор, по которому будет приходить электронный счёт, а также указать его номер. Важно также вписать полный адрес проживания.

После заполнения формы желающий пользоваться услугой получит сообщение с соответствующим подтверждением.

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