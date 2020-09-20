Клептоманка, орудовавшая в бутиках Тирасполя и Бендер, задержана

Клептоманка, орудовавшая в бутиках Тирасполя и Бендер, задержана

Правоохранители разыскивали злоумышленницу несколько дней. Под видом покупательницы молодая женщина приходила в непродовольственные магазины и похищала приглянувшийся ей товар.

Попалась воровка, что называется, с поличным. В бендерский ТЦ «Виктория» также пришла на незаконный шопинг. Успела украсть мужские джинсы. Администрация торгового центра вызвала милицию. В ходе разбирательства оперативникам задержанная во всём призналась. Похищала вещи, чтобы потом их продать и выручить деньги, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В настоящее время органы правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего. За свои проступки задержанная ответит перед законом.

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