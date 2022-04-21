Кёксал: ПДС превратила парламент в площадку для принятия антинародных законов и для битья оппозиции (ВИДЕО)

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Парламент с лёгкой руки ПДС превратился в площадку для принятия антинародных законов, для битья оппозиции, и что уже стало «модно», для постоянного введения ЧП. Об этом с трибуны заявила депутат БКС Иванна Кёксал.

⁃ Наш коллега (Раду Мудряк – прим. ред.) невиновен. Мы в этом уверены и спокойны. А вот за справедливое правосудие мы переживаем. Никто не собирается бежать из страны. И если вам есть, что расследовать, – расследуйте в нормальном режиме. Наши граждане достойны нормальной жизни в аграрной стране с плодородной землей и истинными тружениками. Нас постоянно отвлекают на непонятные темы. Дай Бог всем сил, здравомыслия, дружбы с соседями и всеми народами мира, крепкого здоровья и осознания серьезности положения дел в нашей стране. А всех «смелых», которые принимают участие в аморальных, заказных действиях, прошу задуматься, потому что за всё содеянное каждому рано или поздно придется отвечать, – сказала она.

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