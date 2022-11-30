Китайские учёные нашли у летучих мышей пять новых вирусов

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Группа китайских учёных отыскала в организме летучих мышей пять новых вирусов, которые близки по характеристикам к коронавирусу и имеют склонность передаваться человеку.

Об этом сообщается в данных исследования. Его авторы подчеркнули, что обнаруженные вирусы являются патогенными и склонны передаваться человеку.

Среди пяти вирусов наиболее похожим на COVID-19 является BtSY2, который имеет возможность фиксироваться на клетках человека, пишет ura.news.

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