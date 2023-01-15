Китай сообщил о 60 тыс. смертей, связанных с COVID, за месяц

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Власти Китая сообщили, что с начала декабря в стране умерло почти 60 тысяч человек, у которых был коронавирус SARS-CoV-2.

Национальная комиссия здравоохранения Китая утверждает, что с 8 декабря 5 503 человека умерли из-за дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, и 54 435 человек умерли из-за других заболеваний, связанных с коронавирусом. Cредний возраст умерших составлял 80 лет, при этом 90 процентов из них были старше 65 лет, сообщили в ведомстве.

В отчете властей говорится, что эти “смерти, связанные с COVID-19”, произошли в больницах, а значит в статистику могли не войти люди, умершие дома, передает dw.com.

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