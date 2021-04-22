Китай предоставит Молдове 150 тысяч доз вакцины от коронавируса

0

Китайская Народная Республика решила предоставить Республике Молдова 150 тысяч доз вакцины против COVID-19 в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в письме, направленном в адрес Зинаиды Гречаный Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, и является результатом обращения, с которым спикер выступила 4 марта этого года.

⁃ Выражаю глубокую признательность за дружественное отношение Китая к нашему народу и благодарю уважаемого Ли Чжаньшу за его сострадание к нашей стране и за искренние пожелания скорейшего выздоровления всем пациентам, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.