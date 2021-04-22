Китай предоставит Молдове 150 тысяч доз вакцины от коронавируса

Китай предоставит Молдове 150 тысяч доз вакцины от коронавируса

Китайская Народная Республика решила предоставить Республике Молдова 150 тысяч доз вакцины против COVID-19 в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в письме, направленном в адрес Зинаиды Гречаный Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, и является результатом обращения, с которым спикер выступила 4 марта этого года.

⁃ Выражаю глубокую признательность за дружественное отношение Китая к нашему народу и благодарю уважаемого Ли Чжаньшу за его сострадание к нашей стране и за искренние пожелания скорейшего выздоровления всем пациентам, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

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