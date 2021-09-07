Кишинёву передали партию тестов на COVID-19 для сотрудников школ

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500 экспресс-тестов на антиген передано примарии Кишинёва общественной ассоциацией “Inițiativa pozitivă” для бесплатного тестирования сотрудников столичных школ.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что на данном этапе тесты будут переданы территориальным медицинским ассоциациям в зависимости от географического расположения учебных заведений.

Это первая партнёрская инициатива между примарией Кишинёва и гражданским обществом в данной области, и мы благодарны за этот жест. С начала пандемии у нас наладилось отличное сотрудничество со многими партнёрами, меценатами, экономическими агентами и различными организациями. Вскоре мы приобретём тесты для учителей и вспомогательного персонала, – добавил градоначальник.

В столице уровень вакцинации сотрудников школ составляет около 85%. Бригады врачей будут посещать образовательные учреждения и общаться с учителями и вспомогательным персоналом, предоставляя им возможность пройти вакцинацию прямо на работе.

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