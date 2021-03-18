Кишинёвский зоопарк приобрёл четырёх африканских львов

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Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, животные привезены из Харькова. Это три самки и один самец, их возраст – 6 месяцев.

В настоящее время хищники находятся на карантине. Посетители зоопарка смогут любоваться ими позже.

31 января в столичный зоопарк привезли 31 новое животное. Некоторые из них впервые попали к нам. В Кишинёв прибыли лемур, каракал, сервал, мара (патагонский кролик), капибара, горный козёл, волки и обезьяны. Животные были привезены из России, из зоопарков Новосибирска и Хабаровска, – напомнил также градоначальник.

В прошлом году в столичном зоопарке был восстановлен и создан ряд новых зон. В этом году работы по модернизации продолжаются.

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