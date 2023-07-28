Кишинёвский аэропорт объявил тендер на строительство новой парковки

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Международный аэропорт Кишинёва планирует создать новую стоянку, чтобы увеличить число парковочных мест. С этой целью объявлен тендер.

По словам руководства аэропорта, таким образом планируется решить проблему нехватки мест и улучшить обслуживание пассажиров.

– В связи с этим мы объявляем открытый тендер для всех экономических операторов, заинтересованных и специализирующихся в сегменте платных парковочных услуг, а также в установке необходимого оборудования для контроля и программного обеспечения, — объяснили в руководстве аэропорта.

Все желающие поучаствовать в тендере могут представить свои предложения до 10 августа, пишет yellowpages.md.

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