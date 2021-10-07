Кишинёвская шахта может стать туристической достопримечательностью

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Примария Кишинёва намерена определить решения и источники финансирования для поддержания АО “Шахта Кишинёв” в рабочем состоянии.

Группа представителей примарии посетила объект с рабочим визитом, где оценили сложившуюся ситуацию и обнаружили проблемы, которые могут повлиять на надлежащее функционирование известнякового рудника. Представители компании отметили, что вода, которая сейчас скапливается в некоторых галереях, добывается и используется коммунальными предприятиями. Они также заявили, что было проведено технико-экономическое обоснование и определены риски, которые могут возникнуть, а также меры вмешательства муниципалитета для их предотвращения.

В этом контексте некоторые муниципальные советники выступили с предложением инвестировать средства из местного бюджета, чтобы шахта Кишинёва могла работать и в будущем стала туристической достопримечательностью, передаёт moldpres.md.

АО “Шахта Кишинёв” занимается добычей известняка и было основано в 1969 году. Объект расположен на окраине города в секторе Рышкановка, и находится в рабочем состоянии.

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