Кишинёвец снимал порно с дочерью и выкладывал в Сеть (ВИДЕО)

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Полиция задержала мужчину, который опубликовал в скрытой сети “Даркнет” более 250 интимных фотографий своей 10-летней дочери.

О незаконных действиях гражданина молдавским правоохранителям сообщил Интерпол. Известно, что 53-летний житель столицы проводил индивидуальные уроки с детьми школьного возраста. По результатам обысков в квартире обвиняемого были изъяты три системных блока, ноутбук, четыре мобильных телефона, планшет, два жёстких диска. Техника использовалась для съёмки и распространения детской порнографии.

Злоумышленник был задержан и помещён под стражу на 30 суток. Дочь подозреваемого находится в центре временного размещения, где получает психологическую помощь.

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