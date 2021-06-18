Кишинёвец пытался ввезти в страну крупную партию контрабанды

Кишинёвец пытался ввезти в страну крупную партию контрабанды

Инцидент произошёл минувшей ночью на трассе Леушень-Кишинёв. Сотрудники мобильных бригад Пограничной полиции остановили микроавтобус с румынскими номерными знаками. За рулём находился 36-летний житель Кишинёва.

В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили б/у автозапчасти, разобранные велосипеды и другие товары. На всё это у водителя не оказалось сопроводительных документов, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Нарушитель сообщил, что велосипеды он купил для личного пользования, а о других товарах он ничего не знал, так как вёз их в Кишинёв по просьбе неизвестного человека. Контрабанда была изъята. Водителю грозит штраф.

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